Sänger D4vd wegen Mordes angeklagt – Instagram-Story seines Bruders sorgt für Aufsehen

Der aufstrebende Musiker D4vd wird des Mordes an einem 14-jährigen Mädchen beschuldigt. Die Ermittlungen dauerten lange, und eine kontroverse Äußerung seines Bruders in den sozialen Medien heizt die öffentliche Debatte an.

Der aufstrebende 21-jährige Sänger D4vd , bürgerlich David Burke, befindet sich in einer erschütternden Lage, da ihm von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County schwerwiegende Verbrechen zur Last gelegt werden.

Die Anklage umfasst Mord, obszöne Handlungen mit einer Person unter 14 Jahren und die Verstümmelung einer Leiche. Burke hat sich auf nicht schuldig plädiert, wurde jedoch ohne Möglichkeit einer Kautionszahlung in Untersuchungshaft behalten. Die bereits düstere Situation wird durch eine kontroverse Instagram-Story seines jüngeren Bruders Caleb Burke weiter verkompliziert. In dieser Story äußerte Caleb die drastische Meinung, dass alle Pädophile und Vergewaltiger sterben sollten, was zu einer sofortigen und weitreichenden Verbreitung von Screenshots in den sozialen Medien führte.

Viele Beobachter interpretieren diese Äußerungen als eine direkte Bezugnahme auf seinen Bruder David und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Der Fall erlangte öffentliche Aufmerksamkeit im September 2025, als in Los Angeles die zerstückelten Überreste eines Mädchens in einem Tesla entdeckt wurden, der auf D4vd registriert war. Die Identität des Opfers wurde später als Celeste Rivas bestätigt, ein 14-jähriges Mädchen, das seit 2024 als vermisst galt.

Die Öffentlichkeit wurde erst im Februar 2026 über den Fall informiert, als D4vds Eltern und sein Bruder in Texas rechtliche Schritte unternahmen, um sich gegen Vorladungen zu wehren, die sie zu einer Aussage vor Gericht verpflichten sollten. Schließlich wurde David Burke im April in Hollywood verhaftet. Die Verbindung zwischen D4vd und Celeste Rivas scheint über den Fundort der Leiche in seinem Fahrzeug hinauszugehen. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass die beiden eine Beziehung geführt haben könnten.

Berichten zufolge lernten sie sich kennen, als Celeste erst elf Jahre alt war, während D4vd zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Jahre alt war. Sie tauchte wiederholt in seinen Livestreams auf, und online kursiert ein unveröffentlichter Demo-Track des Musikers mit dem Titel «Celeste_Demo unfin». Die Liedtexte enthalten verstörende Zeilen wie «Celeste, die Frau, die sich meinen Namen auf die Brust tätowiert hat … Ich höre ihre Stimme immer, wenn ich atme. Ich bin besessen.

» und wiederholte Erwähnungen einer «Celeste». Die Mutter des Opfers gab zudem an, dass Celeste einen Freund namens David hatte und ein «Shhh... »-Tattoo am Finger trug – ein Tattoo, das auch D4vd besitzt. Diese Details verstärken die Vermutungen über eine enge und möglicherweise problematische Beziehung zwischen den beiden.

Die lange Zeitspanne zwischen dem Fund der Leiche und der Anklageerhebung gegen D4vd hat zu erheblicher Kritik in den sozialen Medien geführt. Nutzer äußern ihren Unmut und fragen sich, warum es so lange gedauert hat, bis die Behörden aktiv wurden. Kommentare wie «Wir wussten, dass er die Tat begangen hat, als er erstmals auftauchte», «Wieso brauchten sie so lange, bis sie das rausgefunden haben?

» und «Auf Tiktok wurde der Fall in drei Minuten gelöst» spiegeln die Frustration und das Misstrauen gegenüber dem Vorgehen der Polizei wider. Bei einer Pressekonferenz räumte der Chef der LAPD ein, dass der Fall «außergewöhnlich schwierig und komplex» sei. Die Ermittlungen wurden durch den Zustand der Überreste erschwert, da die Verwesung bereits weit fortgeschritten war und die Gerichtsmediziner Schwierigkeiten hatten, die Todesursache eindeutig zu bestimmen.

«Wichtige Beweise wurden zerstört oder waren verschwunden», erklärte er. Darüber hinaus habe ein erheblicher Teil der Zeit damit verbracht werden müssen, falsche Informationen zu entkräften, die online kursierten. Die Komplexität des Falls und die Herausforderungen bei der Beweissicherung scheinen die Verzögerung bei der Anklageerhebung zu erklären, doch die öffentliche Kritik bleibt bestehen. Die Situation ist tragisch und wirft wichtige Fragen über den Umgang mit solchen Verbrechen und die Geschwindigkeit der Justiz auf





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