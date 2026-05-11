Sandro Schärer, bekannt für seine spektakulären Schiedsrichter-Rιdes und für die Halbfinal-Bestimmung zwischen PSG und Bayern (5:4), wird an fünf wichtigen Finals mitwirken, darunter dem Champions-League-Final am 30. Mai in Budapest, dem Conference-League-Final 2018 zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma in Tirana, dem Final der Frauen am 23. Mai in Oslo und dem Finale der Frauen im Winter in Palma de Mallorca.

Der Schweizer Fussball-Referee Sandro Schärer , bekannt für seine kontroversen ріdеs und spektakuläre Halbfinal-Bestimmung zwischen PSG und Bayern (5:4), wird auch im Champions-League-Final am 30. Mai in Budapest (PSG – Arsenal) mit von der Partie.

Er ist bereits bekannt für seine Tätigkeit als Vierter Offizieller in der Conference-League-Final vor vier Jahren in Tirana (Feyenoord Rotterdam – AS Roma). Für den Final der Frauen am 23. Mai in Oslo (Barcelona – Lyon) erhält der Schweizer Schiedsrichter Fedayi San ein Aufgebot als Assistent Video Assistent Referee





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Schiedsrichter Champions League Sandro Schärer Halbfinal-Bestimmung Barcelona – Lyon Feyenoord Rotterdam – AS Roma Olympia-WM In Den USA

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