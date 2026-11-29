Sandro Lovric erzielt das Siegtor für Udinese Calcio im Derby gegen AC Florenz. Nicolò Zaniolo bereitet vor. Die Schwarzblauen sichern sich den Sieg.

Udinese Calcio hat seine Partie gegen AC Florenz mit einem klaren 1:0-Sieg für sich entschieden. Das entscheidende Tor fiel, als Sandi Lovric den Ball mit dem rechten Fuß von rechts innen im Strafraum ins untere linke Eck schoss. Die Vorlage lieferte Nicolò Zaniolo, der den Torvorbereitungs-Assistenten seines Vereins eindrucksvoll bediente.

Entscheidendes Tor durch Sandi Lovric

Das Spielgeschehen wurde von einem einzigen, aber folgenschwere Moment bestimmt. Sandi Lovric nutzte eine Chance im Strafraum präzise, um die Führung zu erzielen. Die Schussrichtung wählte er gezielt nach links unten, was den Torwart von AC Florenz überwinden ließ. Der Spielstand entwickelte sich dadurch auf 1:0 für die Schwarzblauen. Nicolò Zaniolo sorgte für die notwendige Unterstützung, indem er den Ball perfekt vorbereitete. Dieser Moment definierte den Verlauf der Begegnung zwischen den beiden italienischen Klubs.

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Taktische Duelle und Offensivaktionen

AC Florenz versuchte mehrmals, die Defensive von Udinese Calcio zu durchbrechen. Der Spieler Álex Jiménez initiierte mehrere Angriffe, indem er Pässe nach vorne spielte. Bei einer solchen Aktion wurde jedoch Franco Mastantuono von den Unparteiischen als abseits stehend gewertet. Eine weitere offensiv gestaltete Phase zeigte Mateo Pellegrino, der im Fünfmeterraum versuchte, den Ball per Kopf nach rechts zu spielen. Dies scheiterte jedoch, da der Schuss links oben von den Schiedsrichtern als abseits markiert wurde, obwohl die Vorlage von Franco Mastantuono stammte.

Defensive Maßnahmen und Freistöße

Neben den offensiven Bemühungen waren auch viele Freistöße Teil des Geschehens. Luca Ranieri erhielt von AC Florenz einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen. Später fiel João Mário, ebenfalls ein Akteur von AC Florenz, in die gleichen Karten, als er in der eigenen Hälfte einen Freistoß erhielt. Álex Jiménez bekam zudem auf dem rechten Flügel einen Freistoß verhängt. Auf Seiten von Udinese Calcio erhielt James Abankwah einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte, während Nicolò Zaniolo im eigenen Halfspace mit einem Freistoß bedacht wurde.

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Udinese Calcio behauptet die Führung

Die Defensive von Udinese Calcio hielt stand, obwohl AC Florenz versuchte, den Ausgleich zu finden. Christian Kabasele spielte einen Pass nach vorne, was jedoch zur Abseits-Entscheidung für Hassane Kamara führte. Diese Sequenz unterstrich die enge Abwehrkette der Schwarzblauen. Das Spiel wurde von Fouls und Unterbrechungen geprägt, wobei Sandi Lovric durch ein Foul aufgefallen war, was zu einem Anstoß für AC Florenz führte. Trotz der Bemühungen der Gastgeber aus Florenz blieb der Stand nach dem 1:0 durch Sandi Lovric bis zum Ende bestehen.

Zusammenfassung des Spielausgangs

Die Begegnung endete schließlich mit einem deutlichen Erfolg für Udinese Calcio. Sandi Lovric gilt als Schlüsselfigur für diesen Treffer. Nicolò Zaniolo bestätigte seine Rolle als wichtiger Kreativspieler durch die Vorlage. AC Florenz konnte trotz zahlreicher Bälle im Strafraum und durch Álex Jiménez sowie Mateo Pellegrino keine Ausglichszone erreichen. Die Schwarzblauen nutzten ihre Chance effizient und sicherten sich damit wichtige Punkte in der Meisterschaft. Das Derby zwischen den beiden Mannschaften endete ohne weitere Tore.