Sandra Zehnder kandidiert für Schweizer Braunviehkönigin

Die 19-jährige Sandra Zehnder aus dem Glarnerland strebt die Krone der Schweizer Braunviehzucht an. Sie tritt bei der Swiss Classic in Brunegg gegen drei Mitbewerberinnen an.

Sandra Zehnder, eine 19 Jahre alte Fleischfachfrau aus dem Glarnerland, hat ihre Kandidatur für die Position der neuen Schweizer Braunvieh königin bekannt gegeben. Die junge Landwirtin aus Netstal möchte als Ehrendame die Rasse Braunvieh national und international repräsentieren und dabei ihre Leidenschaft für die traditionelle Viehzucht teilen. Ihre Bewerbung ist Teil des Auswahlverfahrens für den Titel, der im November 2026 offiziell vergeben wird.

Lebensweg und berufliche Qualifikation

Sandra Zehnder wuchs auf einem Bauernbetrieb in Netstal mit ihren fünf älteren Geschwistern auf. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Lehre zur Fleischfachfrau vor einem Jahr unterstützt sie aktuell ihren Bruder auf dessen Bergbauernbetrieb als Betriebshelferin. Diese praktische Erfahrung im täglichen Umgang mit Tieren und landwirtschaftlichen Prozessen bildet das Fundament ihres Interesses an der Braunviehzucht und ihrer Fähigkeit, die Anforderungen der Königinnenrolle zu erfüllen.

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Tiefe Verbindung zur Brown Swiss Tradition

Der Bezug zum Braunvieh ist für Sandra Zehnder kein neues Phänomen, sondern ein fester Bestandteil ihrer Familiengeschichte. Auf dem elterlichen Hof werden ausschliesslich Hornkühe der Rasse Brown Swiss gehalten. Der Anbindestall wird noch immer von ihren Eltern bewirtschaftet, wobei der gesamte Viehbestand saisonal zwischen dem Heimbetrieb im Tal und der Fronalp im Sommer wechselt. Dort entsteht ganzjährig Glarner Schabziger aus der Milch der Kühe.

Frühe Begeisterung für Viehschauen und Ausstellungen

Die Faszination für Viehschauen und Zuchtausstellungen stammt direkt aus der Familie, insbesondere gefördert durch ihre Brüder. Bereits mit 14 Jahren trat Sandra Zehnder den Glarner Jungzüchtern bei und besuchte seitdem jede mögliche Schau. Die Atmosphäre der Veranstaltungen, die Qualität der Tiere und die Euphorie unter den Züchtern faszinieren sie bis heute. Ob innerhalb oder ausserhalb des Rings, ihr Engagement bei diesen Ereignissen ist konstant und leidenschaftlich.

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Konkurrenz um die Krone der Luzia Bieri

Neben Sandra Zehnder stehen Chiara Seiler, Romana Birchler und Eliane Haas zur Wahl für den Titel der 8. Schweizer Braunviehkönigin. Die amtierende Königin Luzia Bieri wird ihre Krone anlässlich der Schweizer Meisterschaft der Züchtergruppen Swiss Classic übergeben. Dieses grosse Ereignis findet am 21. November 2026 in Brunegg im Kanton Aargau statt. Interessierte können weitere Details zur Veranstaltung und zur Kandidatur auf den offiziellen Webseiten swissclassic2026.ch und braunviehkoenigin.ch einsehen.

Eigenschaften und Ziele der Kandidatin

Sandra Zehnder sieht im Braunvieh die ideale Rasse für ihren Betrieb, da es robust ist, ein starkes Fundament besitzt und sich an verschiedene Standorte wie Tal, Alp oder Berggebiet anpasst. Die hohe Milchleistung überzeugt sie täglich. Als zukünftige Ehrendame würde sie sich besonders auf die zahlreichen Ausstellungen und Begegnungen freuen. Mit ihrer offenen, fröhlichen und aufgestellten Persönlichkeit möchte sie die Freude an der braunen Kuh an Menschen jeden Alters weitergeben und die Zuchtaktivitäten positiv begleiten.