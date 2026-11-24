Sandra Heinrich leitete ursprünglich den elterlichen Betrieb in Unterägeri. Heute fuhrt ihr Bruder die Landwirtschaft, während sie als Führungskraft bei der Agro Weber AG in der Agrarwirtschaft tätig ist.

Die 36-jährige Sandra Heinrich verfolgte mit ihrer zweiten Ausbildung zur Landwirtin ein klares Ziel: Die Übernahme des elterlichen Betriebs in Unterägeri im Kanton Zug. Heute leitet jedoch ihr Bruder den rund 22 Hektaren grossen Milchwirtschaftsbetrieb, was Heinrichs Karriere in eine andere Richtung lenkte. Sie hatte damals den Eindruck, nicht stark genug für die alleinige Übernahme gewesen zu sein und verfügte noch über keinen Partner. Dennoch blieb sie der Landwirtschaft fern und widmet sich heute der agrarischen Wirtschaft.

Karriereentwicklung in der Agrarwirtschaft

Nach einer Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau im Bereich Eisenwaren absolvierte sie die Landwirtschaftsschule. Sie erweiterte ihre praktische Erfahrung um elf Monate auf einer Farm in Kanada und lernte dort ganz andere Dimensionen der Landbewirtschaftung kennen. Anschliessend folgten sechs Wochen Ausbildung zur Besamungstechnikerin in Berlin und eine Weiterbildung zur Agrokauffrau HF im agronomischen Bereich.

Also read «Ich bin sprachlos und überglücklich»

Führung und Sortimentsgestaltung

Sandra Heinrich arbeitet seit mehr als sieben Jahren für die Agro Weber AG und führt dort ein Dreierteam als Geschäftsleitung. Sie deckt alle Unternehmensbereiche ab, von strategischen Entscheidungen bis zum Produktversand, und greift bei Bedarf selbst ein. Der direkte Austausch mit Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern ermöglicht es ihr, Beratung anzubieten und Bedarfslücken im Sortiment zu erkennen.

Die Anfragen kommen hauptsächlich telefonisch oder per E-Mail, woraus neue Produkte entwickelt werden. Zusammen mit Schafbauern hat sie beispielsweise eine Durchlaufwanne und moderne Herdenschutznetze konzipiert. Sie verantwortet rund 2800 Produkte von 150 Lieferanten und prüft neue Artikel gemeinsam mit Landwirten auf ihre Praxistauglichkeit, bevor sie ins Sortiment aufgenommen werden.

Advertisement

Praxisnahe Arbeit und zukünftige Projekte

Als Ausgleich zur Bürotätigkeit hilft sie gelegentlich im Lohnunternehmen ihres Partners mit und unterstützt ihren Bruder bei der Heuernte oder als Ferienvertretung. Stolz ist sie auf die Fütterungszusätze im Rindviehbereich, wo ihr Hintergrund als Landwirtin hilft, Fehlkäufe zu vermeiden. Sie sieht sich nie als Vollerwerbslandwirtin, denkt aber an eine kleine Jungviehaufzucht oder Hühnerhaltung als Hobby.

Ihre Freizeit widmet sie aktuell eher dem Wandern, besitzt jedoch ein Gleitschirm-Brevet. In der Hauptsaison ist sie im Büro gebunden, doch im Sommer kehrt die Arbeit nach draussen zurück. Parallel dazu wirbt eine neue Sonderbriefmarken-Serie der Schweizerischen Post zusammen mit Pro Specie Rara für die Erhaltung von fünf gefährdeten Schweizer Nutztierrassen und unterstreicht die landwirtschaftliche Vielfalt.