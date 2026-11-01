Sandoz-Brand 1986: Chemieunglück in Schweizerhalle verschmutzt Rhein

Chronologie des Sandoz-Brandes 1986 in Schweizerhalle. Chemieaustritt, rote Rheinverfärbung und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Baselbiet.

Die Rekonstruktion des Geschehens am Tag des Sandoz -Brandes in Schweizerhalle basiert auf zahlreichen öffentlich zugänglichen Einsatzprotokollen, Untersuchungsberichten sowie einem Gerichtsurteil. Diese Quellen ermöglichen eine detaillierte Darstellung des Ablaufs und der Handlungen der direkt involvierten Personen. In kursiver Schrift sind Zusatzinformationen angefügt, die sich auf den heutigen Wissensstand beziehen. Eine tragende Rolle bei dieser Berichterstattung spielen unzählige Audio-Dateien, welche Radio Basilisk zur Verfügung stellte.

Ende-Alarm und Warnungen in Basel

Hauptmann Stucki von der Baselbieter Polizei gab den Ende-Alarm, also die Entwarnung, bekannt. Dennoch blieben die Absperrmaßnahmen direkt am Schadensplatz weiterhin aktiv. Lokale Behörden im Baselbiet informierten die Öffentlichkeit, dass in den betroffenen Gemeinden am Samstag der Schulunterricht ausfallen würde. Radio Basilisk bestätigte, dass auch in Basel der Ende-Alarm ausgerufen wurde und der öffentliche Verkehr den Betrieb wieder aufnehmen könnte.

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Obwohl der Gestank als unangenehm, aber nicht als gefährlich oder giftig eingestuft wurde, bestand zunächst Unklarheit darüber, ob Kinder zur Schule gehen sollten. Parallel dazu wurde der allgemeine Alarm auch in Basel-Stadt sowie in Birsfelden, Binningen, Bottmingen, Münchenstein, Allschwil und Oberwil ausgelöst. Im Großbasel hingegen ertönten keine Sirenen, da die dortigen Anlagen wegen geplanter Erneuerungsarbeiten außer Betrieb waren.

Die rote Rheinverfärbung durch Löschwasser

Im Rhein wurde eine markante rote Färbung festgestellt, die auf Löschwasser zurückzuführen war, das in den Fluss gelangt war. Die Besatzung des Polizeibootes Birs03 meldete diese ökologisch bedenkliche Entwicklung. Die Einsatzleitung im Baselbiet war darüber zwar bereits informiert, stufte die Färbung jedoch vorerst als ungefährlich ein. Firmenvertreter von Sandoz hatten bereits in der Brandnacht erklärt, dass die rote Färbung des Rheins auf den ungiftigen Farbstoff Rhodamin zurückgehe.

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Bei Dämmerung wurde der rote Rhein für alle Menschen in Basel sichtbar. Das kontaminierte Löschwasser war ungehindert in den Fluss geflossen. Später hielt der Basler Kantonschemiker Martin Schüpbach fest, dass die Firmenaussage zwar technisch richtig war, da Rhodamin ein unschädlicher Markierfarbstoff ist, aber hochgradig irreführend. Der Farbstoff war den gelagerten Agrochemikalien gezielt beigemischt worden.

Das Auftauchen der roten Farbe im Rhein war ein unmissverständliches Signal dafür, dass zusammen mit dem Farbstoff auch die damit markierten hochgiftigen Pflanzenschutzmittel, darunter Insektizide, sowie organische Quecksilberverbindungen, in riesigen Mengen über das Löschwasser in den Fluss gelangt waren. Dies verdeutlicht die gravierenden ökologischen Folgen des Unfalls, die weit über den unmittelbaren Brandheraus hinausgingen.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Meldepflichten

Kantonschemiker Walter Stutz ordnete an, dass die im Milchhüsli in Allschwil abgegebene Milch verkostet werden musste. Bei Geschmacksabweichungen sollte sie sofort gesperrt werden. Der Auftrag wurde ausgeführt, und es wurden keine Geschmacksabweichungen festgestellt. Dennoch sollte Milch aus dem Großgebiet Basel in nächster Zeit nicht als Trinkmilch verwendet, sondern zu Milchpulver verarbeitet werden. Dieser Schritt diente der Vorsorge gegen mögliche Verunreinigungen.

Der Basler Regierungsrat wertete die nicht funktionstüchtigen Sirenen im Großbasel nachträglich als gravierende Panne, die nicht hätte passieren dürfen. Die Polizei publizierte den Hinweis, wegen des Brands habe sich ein Gas freigesetzt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und sich nicht ins Freie zu begeben. Sämtliche Kurse der öffentlichen Verkehrsbetriebe fielen aus.

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Auf Radio Basilisk wurde die Meldung auch auf Italienisch verlesen, gefolgt von der dringenden Bitte, die Hotline nicht weiter anzurufen, da die Telefonzentrale andernfalls zusammengebrochen wäre. Der Bahnverkehr der SBB wurde im betroffenen Abschnitt komplett eingestellt. Züge wurden in den Bahnhöfen zurückgehalten, und die Autobahn zwischen Rheinfelden und Basel blieb gesperrt.

Verzögerte Stoffaufschlüsselung durch Sandoz

Erst knapp 46 Stunden nach Brandausbruch übermittelte die Sandoz AG per Fernschreiben an die Behörden und Rheinanrainerstaaten eine detaillierte Gesamtaufschlüsselung aller eingelagerten Stoffe. Es handelte sich um insgesamt rund 1.351 Tonnen Chemikalien. Diese enorme Verzögerung bei der Information der Behörden und der Nachbargemeinden wird bis heute als eines der schwerwiegendsten Versäumnisse im Umgang mit der Krise kritisiert.

Das Feuer war offiziell gelöscht, als der Baselbieter Feuerwehr-Inspektor den Befehl Feuer aus gab. Er warnte jedoch vor anhaltender starker Dampf- und Geruchsentwicklung. Gleichzeitig wurde im Radio gemeldet, dass Kinder zu Hause bleiben müssten und der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingestellt sei. Die historische O-Töne dazu von Radio Basilisk verdeutlichen die dramatische Lage vor Ort.

Im Jahr 1986 kam es zu einer beispiellosen Brandkatastrophe in einer Lagerhalle des Pharmaunternehmens Sandoz in Schweizerhalle. Die historischen O-Töne von Radio Basilisk geben bis heute Zeugnis von dieser Zäsur. Die Kombination aus technischem Versagen, schlechter Kommunikation und ökologischen Folgen macht dieses Ereignis zu einem der bedeutendsten Industrieunfälle in der Schweizer Geschichte.