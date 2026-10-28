Sandoz berichtet: Umsatzwachstum steigert sich, Prognose für 2026 neu kalkuliert

Das Pharmaunternehmen Sandoz hat seine Umsatzprognose für das laufende und das kommende Geschäftsjahr angepasst, da das höhere Wachstum im Biosimilar-Bereich die Prognose ankurbeln soll. Trotz Lieferschwierigkeiten und fallender Penicillinpreise sieht sich Sandoz in der Lage, die Kern‑Ebitda‑Marge zu erhöhen und eine stabile Geschäftsentwicklung zu gewährleisten.

Sandoz hat am Mittwoch erneut seine finanzielle Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Nach neun Monaten des Jahres sei das Unternehmen mit einem Nettoumsatzwachstum von rund fünf bis sechs Prozent neu währungsbereinigt rechnen, das sich stärker als ursprünglich erwartet anzeigt.

Die neue Einschätzung ersetzt die zuvor von Sandoz angekündigte Vorhersage eines mehr oder weniger mittleren einstelligen Anstiegs. Im ersten neunmonatigen Abschnitt beliefen sich die Einnahmen des Generikakonzerns auf 8,7 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 8 % im Vergleich zum Vorjahr und ein stabiles 5 % Wachstum bei unveränderten Wechselkursen. Trotz dieser verbesserten Ergebnisse blieb der Bereich der Penicillin-Wirkstoffe belastet.

Also read 15'000 Firmenpleiten: Schweiz erreicht 2026 einen historischen Negativrekord

Sandoz Biosimilar Umsatz stärkt Geschäfte trotz Preisdruck

Die fortschreitende Preisdrohung in diesem Segment hat sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten des Jahres das Generika‑Geschäft verfehlt. Gleichzeitig konnte Sandoz sein höher­margiges Biosimilar‑Business ausbauen. Im Bereich der generischen Medikamente blieb das Wachstum in der ersten neunmonatigen Periode nachlässig. Die kleinere Spartenabteilung verzeichnete ein Umsatzwachstum von 19 % auf 2,9 Milliarden US-Dollar, während die generischen Produkte bei 5,8 Milliarden US-Dollar um 1 % zurückgingen - der Kursneutralwert.

Das stark wachsende Nachfragevolumen biete zwar Chancen, führte aber in der dritten Quartalsperiode zu Lieferengpässen, insbesondere in Europa und auf weltweiter Ebene. Sandoz betonte, dass sich der Marktanteil erst kürzlich in den wichtigsten europäischen Märkten vergrößert habe, jedoch breiterbande Schwierigkeiten im deutschen Markt aufgetreten seien, die die Umsatzerwartungen beeinträchtigten. In Anbetracht der Lieferausfälle und des gestiegenen Umsatzhaushalts hat Sandoz auch seine Erwartung für den Netto-Umsatz 2026 neu definiert.

Advertisement

Laut der Unternehmensführung soll sich der währungsbereinigte Nettoumsatz um 5 bis 6 % steigern, ein deutlicher Anstieg gegenüber der früheren Vorhersage eines eher mittleren einstelligen Wachstums. Parallel dazu hebt das Unternehmen die Grundziele für die Kern‑Ebitda‑Marge an: die Kennzahl wird für 2026 auf 23 % bis 23,5 % prognostiziert, anstatt zuvor Kürzungen von rund 100 Basispunkten gegenüber den erwarteten Kennzahlen von 2025 (21,7 %) zu erwarten.

Sandoz Ebitda Marge 2026 dank operativer Effizienz gesteigert

Die Steigerung erfolgt dank eines günstigeren Umsatzmixes und einer gestärkten operativen Effizienz, die die aktuelle Marktposition von Sandoz insgesamt gestärkt. Somit zeigt Sandoz, dass der generische und insbesondere der Biosimilar‑Bereich, trotz globaler Herausforderungen, weiterhin bemerkenswert wächst. Die Firma meldet an, das Unternehmen sei gut positioniert, um auf zukünftige Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig die wachsenden Verzögerungen im Supply‑Chain-Management zu bewältigen.

Trotz angespannter Lieferketten, steigender Wettbewerbsintensität und veränderter Anforderungen an die Preisgestaltung wird die Unternehmensführung davon überzeugt, das Haushaltshauptziel zu erreichen und das Wachstum in der nächsten Jahre weiter zu festigen.