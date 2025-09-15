Samuel Umtiti beendet Karriere nach Weltmeisterjahr 2018

Der französische Fußballnationalspieler Samuel Umtiti beendet seine Profikarriere. Der 31-Jährige hatte in den vergangenen Jahren mit Knieproblemen zu kämpfen und bestritt sein letztes Pflichtspiel im Januar 2024. Umtiti war Teil des französischen Teams, das die FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland gewann.

Nach einer intensiven Karriere mit Höhen und Tiefen ist der Moment gekommen, Abschied zu nehmen... Ich habe alles mit Leidenschaft gegeben und bereue nichts. Mit diesen Worten verkündete Samuel Umtiti in den sozialen Medien sein Karriereende – 3 Monate nach seinem Abschied bei Lille. Der 31-Jährige hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, vor allem am Knie. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Januar 2024.

Vor seiner Rückkehr in sein Heimatland stand der Innenverteidiger unter anderem 7 Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit den Katalanen gewann Umtiti zweimal die Meisterschaft und dreimal die Copa del Rey. Seinen grössten Erfolg feierte Umtiti jedoch mit dem Nationalteam. 2018 beim Weltmeister-Titel der Franzosen in Russland war er unumstrittener Stammspieler. Im Halbfinal gegen Belgien erzielte der Defensiv-Spezialist per Kopf den einzigen Treffer der Partie. Umtiti bildete zusammen mit dem inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Raphaël Varane die französische Innenverteidigung.





