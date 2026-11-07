Samuel Essende sichert YB mit Siegtreffer beim FC Luzern

Samuel Essende trifft zum 3:2-Sieg von Young Boys gegen den FC Luzern. Christian Fassnacht zieht mit der Torschützenliste gleich. VAR-Absage nachträglich.

Im spannungsgeladenen Schweizer Super-League-Spiel setzt sich Young Boys (YB) gegen den FC Luzern (FCL) mit einem knappen 3:2 durch. Der entscheidende Moment ereignete sich in der Nachspielzeit, als Samuel Essende das Spiel durch einen Treffer aus der Hand von Alvyn Sanches und Kaly Sène entschied. Mit diesem 15. Saisontor sicherte der Torschütze den bernischen Verein den wichtigen Auswärtssieg.

Kritische VAR-Entscheidung ändert Spielverlauf nicht

Ein möglicher Ausgleichstreffer des FC Luzern nach dem Essende-Tor wurde durch den Video-Assistenten (VAR)kannt. Der Schuss des FCL stand hauchdünn abseits, was die Führung von Young Boys vorerst unangetastet ließ. Kurz zuvor hatte YB-Torwart Robin Hext bereits einen Elfmeter abgewehrt, den der Schiri Letica aufgrund eines Fehler im Strafraum verhängt hatte.

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Fassnacht und Essende brechen historische Rekorde

Christian Fassnacht etablierte sich weiter in der ewigen Bestenliste. Mit seinem Tor zum 1:0 erreichte er 103 Ligatreffer. Damit gleicht er die Marke von Guillaume Hoarau und Marco Schneuwly aus. Lediglich Jean-Pierre Nsame und Marco Streller haben in der höchsten Schweizer Spielklasse mehr Tore erzielt, nämlich jeweils 111.

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Elfmeter und Defensivschwächen prägen die Partie

Der FC Luzern dominierte lange Zeit spielerisch und war Young Boys ebenbürtig. Die Berner nutzten jedoch ihre wenigen Chancen präziser. Der entscheidende Elfmeter fiel, weil Letica den Ball zu lange in den Händen hielt. Dies ignorierte der Schiri zunächst und pfiff dann den Standardpunkt.

Statistiken und Ausblick auf die Nationalpause

Young Boys profitierte von Effizienz und Glück in einer engen Begegnung. Ein Unentschieden wäre nach der Leistung beider Seiten als faires Ergebnis betrachtet worden. Marvin Keller konnte im Tor von YB nur selten eingreifen, als der FC Luzern die Kugel im Netz landete. Die Nationalpause beendet nun die aktuelle Spielrunde.