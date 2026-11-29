Samuel Essende sichert mit seinem Torrekord den Auswärtssieg der Young Boys gegen Sion. Der Rückstand auf Tabellenführer Lugano schrumpft auf vier Punkte.

Der Matchplan von YB-Trainer Gerardo Seoane konzentrierte sich voll und ganz auf eine stabile Defensive. Die Young Boys aus Bern traten in Sitten kompakt auf und verzichteten auf riskante Offensivversuche in der ersten Halbzeit. Diese Taktik zahlte sich aus, als Samuel Essende die Gäste in der 45. Minute in Führung brachte. Der Angreifer nutzte eine abgelenkte Flanke von Alan Virginius und köpfte den Ball an Sion -Verteidiger Jan Kronig vorbei ins Netz. Dies war sein neuntes Tor in Serie, ein neuer Ligarekord, der ihn nun allein vor Guillaume Hoarau und Alex Frei platziert.

Essendes Torrekord und defensive Disziplin

Samuel Essende etabliert sich als unangefochtener Liga-Topskorer mit dieser beeindruckenden Serie. Sein Treffer fiel nach einer Konteraktion, bei der er sich geschickt gegen Jan Kronig durchsetzte. Trainer Gerardo Seoane lobte die defensive Disziplin seines Teams, da die Young Boys in der ersten Halbzeit niemals in Gefahr gerieten, Rückstand zu erleiden. Marvin Keller bewahrte sein Team zudem vor einem Eigentor, als er einen Eckball von Sion aus der Ecke fischte, noch bevor Essende den Ball ins eigene Tor lenken konnte.

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VAR-Entscheidung und taktische Wende

Nach der Pause stand Essende weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens, doch die Young Boys hatten Glück bei einer kritischen Situation. Nach einem Zweikampf mit Kreshnik Hajrizi wurde Schiedsrichter Sven Wolfensberger vom VAR überprüft. Der Schiedsrichter entschied sich trotz möglicher Roter-Karten-Spielerei für eine Gelbe Karte. Diese korrekte Entscheidung gab Sion dennoch neuen Auftrieb, da die Walliser nun vermehrt im Angriff suchten. Franck Surdez kam Sion dem Ausgleich in der 77. Minute am nächsten, doch der Abwehr von Young Boys hielt stand.

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Chancenverwertung und tabellarische Konsequenzen

Young Boys verpassten die definitive Entscheidung bei einem Lattenknaller von Alvyn Sanches in der 75. Minute. Marvin Keller sicherte den ersten Sieg der Berner im Wallis seit über drei Jahren mit seinen Paraden. Mit diesem Sieg distanzieren sich die Young Boys neu um fünf Punkte von Sion. Für die Berner ist jedoch der Abstand zu Tabellenführer Lugano von größerer Bedeutung, da der Rückstand nun nur noch vier Zähler beträgt. Der Kampf um die Meisterschaft schärft sich somit erneut.

Ausblick auf das Cup-Achtelfinale

Beide Teams stehen unter der Woche vor hohen Prüfungen im Cup-Achtelfinal. Sion gastiert am Mittwoch bei Challenge-League-Leader Stade-Lausanne-Ouchy. Die Young Boys empfangen den kriselnden FCB. In der Meisterschaft geht es für die Berner am Samstag mit dem Gastspiel in Vaduz weiter. Sion ist am Sonntag bei Lausanne-Sport gefordert, um die Punkte zu sammeln und die Tabelle nicht weiter abrutschen zu lassen.