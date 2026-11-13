Samsung Screenshot per Handkante: So funktioniert die Geste

Samsung-Smartphones lassen sich per Handkantenbewegung für Screenshots nutzen, ganz ohne Tastenkombination. CHIP testete die Funktion auf zwei Modellen.

Wer mit seinem Samsung-Smartphone einen Screenshot erstellen möchte, muss dafür nicht zwingend Tasten drücken. Eine praktische Funktion auf Samsung-Geräten ermöglicht Bildschirmaufnahmen per Handkantenbewegung über das Display. Das Testmagazin CHIP hat die Methode auf zwei Samsung-Modellen überprüft.

Screenshots gehören für viele Smartphone-Nutzer zum Alltag, sei es für eine wichtige Information oder einen interessanten Bildschirminhalt. Die Handkanten-Geste ist eine Alternative zur üblichen Tastenkombination und funktioniert, sobald die passende Option in den Einstellungen aktiviert wurde.

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Handkantengeste in den Einstellungen aktivieren

Die Screenshot-Geste muss zunächst im Menü des Smartphones eingeschaltet werden. Dazu öffnen Nutzer die Einstellungen und wählen den Menüpunkt "Erweiterte Funktionen" aus.

Unter "Bewegungen und Gesten" findet sich die Screenshot-Funktion, die bei Bedarf aktiviert werden kann. Erst wenn diese Option eingeschaltet ist, lässt sich die Bildschirmaufnahme mit der Handkante auslösen.

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Anschliessend kann die Funktion direkt getestet werden. Wer die Option einmal gefunden hat, muss sie später nicht erneut suchen, da sie dauerhaft in den Einstellungen aktiviert bleibt.

Screenshot auslösen und Bildschirmaufnahme wiederfinden

Ein Screenshot entsteht, indem der Nutzer die Handkante über den Bildschirm streicht. Das Smartphone erstellt daraufhin automatisch eine Bildschirmaufnahme.

Dabei spielt die Richtung der Bewegung keine Rolle. Es funktioniert sowohl eine Wischbewegung von links nach rechts als auch in die entgegengesetzte Richtung.

Die fertige Aufnahme wird im Ordner "Screenshots" abgelegt. Dort lässt sich die Bildschirmaufnahme jederzeit wieder aufrufen und weiterverwenden.

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Test auf Galaxy S21 5G und Galaxy A14 5G

CHIP hat die Funktion auf dem Galaxy S21 5G und dem Galaxy A14 5G ausprobiert. Auf beiden Geräten konnte die Bildschirmaufnahme mit der Handkante ausgelöst werden.

Eine allgemeine Garantie gibt es jedoch nicht. Die Redaktion weist darauf hin, dass nicht garantiert ist, dass die Methode auf sämtlichen Samsung-Smartphones funktioniert.

Wer die Option in den Einstellungen findet, kann künftig auf die Tastenkombination verzichten. Screenshots lassen sich dann mit einer einzigen Wischbewegung erstellen.