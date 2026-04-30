Samsung erzielt historischen Gewinn dank KI-Boom und Chip-Nachfrage

Samsung hat im ersten Quartal 2024 einen Rekordgewinn von 57,2 Billionen Won erzielt, getrieben durch die starke Nachfrage nach Speicherchips und den KI-Boom. Die Halbleitersparte des Konzerns steuerte fast 94 Prozent des Gesamtgewinns bei. Die Märkte reagierten positiv auf die Geschäftszahlen, wobei der Kospi-Index um über 0,7 Prozent stieg.

Samsung hat im ersten Quartal 2024 einen historischen Gewinn erzielt, der den bisher höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte übertrifft. Der südkoreanische Technologiekonzern profitierte maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage nach Speicherchips, die durch den KI-Boom weiter angeheizt wird.

Mit einem Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won, was etwa 30,4 Milliarden Franken entspricht, hat Samsung das Ergebnis des Vorjahreszeitraums um das Achtfache übertroffen. Die Zahlen überstiegen damit deutlich die bereits optimistischen Erwartungen der Analysten. Laut einer Umfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap lag der Nettogewinn des Konzerns im Schnitt über 20 Prozent höher als von Ökonomen prognostiziert.

Die positive Entwicklung an den Märkten zeigte sich unmittelbar nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen: Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg am Donnerstagmorgen um über 0,7 Prozent, bevor er sich wieder etwas stabilisierte. Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem durch die Halbleitersparte getrieben, die mit 53,7 Billionen Won fast 94 Prozent des Gesamtgewinns ausmacht. Als weltweit führender Hersteller von Speicherchips profitiert Samsung von den anhaltenden Engpässen auf dem Halbleitermarkt, die die Preise für diese Komponenten in die Höhe getrieben haben.

Die starke Performance des Unternehmens unterstreicht seine dominierende Position in der Halbleiterindustrie und seine Fähigkeit, von den globalen Technologietrends zu profitieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Samsung nicht nur von der Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert, sondern auch von der allgemeinen Digitalisierung in verschiedenen Branchen. Die positiven Geschäftszahlen könnten auch Auswirkungen auf die gesamte südkoreanische Wirtschaft haben, da Samsung als einer der größten Arbeitgeber und Exporteure des Landes eine zentrale Rolle spielt.

Analysten gehen davon aus, dass der Konzern auch in den kommenden Quartalen von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleitern profitieren wird, insbesondere wenn sich der KI-Markt weiter ausdehnt. Allerdings warnen einige Experten vor möglichen Risiken, wie etwa einer Überhitzung des Marktes oder geopolitischen Spannungen, die die Lieferketten beeinträchtigen könnten. Dennoch bleibt die Stimmung bei Investoren und Analysten optimistisch, da Samsung weiterhin in innovative Technologien investiert und seine Marktposition weiter ausbaut.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um von den langfristigen Trends in der Technologiebranche zu profitieren





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