Sam Bankman-Fried scheitert mit Berufungsantrag gegen 25-jährige Haftstrafe

Der ehemalige Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist mit seinem Einspruch gegen die Verurteilung wegen Betrugs vor einem Berufungsgericht gescheitert. Der FTX-Gründer muss weiterhin seine 25-jährige Haftstrafe verbüßen.

Der ehemalige Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist mit seinem Berufungsantrag gegen die Verurteilung zu 25 Jahren Haft gescheitert. Das Berufungsgericht lehnte den Antrag ab, das Urteil zu kippen.

Bankman-Fried hatte gehofft, dass die Richter die Entscheidung des Geschworenengerichts aufheben würden, doch sie bestätigten die Verurteilung. Der 34-Jährige kann nun eine Prüfung durch das gesamte Berufungsgericht oder eine Revision beim Obersten Gerichtshof der USA beantragen. Der Fall hatte weltweit Schlagzeilen gemacht, nachdem die Kryptobörse FTX im November 2022 zusammengebrochen war und Milliarden von Kundengeldern fehlten. Der Zusammenbruch von FTX war einer der spektakulärsten in der Geschichte der Kryptowährungen.

Bankman-Fried, der einst als Genie der digitalen Finanzwelt galt, hatte die Börse von den Bahamas aus aufgebaut. Nach der Insolvenz wurde er festgenommen und an die USA ausgeliefert. Der Prozess endete 2024 mit einem Schuldspruch wegen Betrugs, Verschwörung und Geldwäsche. Die Anklage warf ihm vor, Kundeneinlagen in Milliardenhöhe veruntreut zu haben, um damit riskante Wetten über seinen Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren.

Alameda hatte privilegierten Zugriff auf FTX-Konten und konnte ohne Sicherheiten Kredite aufnehmen. Als die Märkte einbrachen, füllte sich die Lücke nicht, und FTX musste Insolvenz anmelden. Bankman-Fried bestreitet die Vorwürfe und argumentierte vor Gericht, dass FTX grundsätzlich zahlungsfähig gewesen sei und nur ein Liquiditätsproblem bestanden habe. Diese Argumentation scheiterte jedoch sowohl vor dem Bezirksgericht als auch nun vor dem Berufungsgericht.

Die Richter am Berufungsgericht entschieden, dass die Frage der Zahlungsfähigkeit irrelevant sei, da der Betrug bereits im Moment der Überweisung von Kundengeldern an Alameda stattgefunden habe. Die Software von FTX erlaubte Alameda, negatives Guthaben zu haben, was den Betrug ermöglichte. Bankman-Frieds Verteidigung hatte zudem gerügt, dass der vorsitzende Richter den Geschworenen verboten habe, die Zahlungsfähigkeit von FTX zu berücksichtigen. Doch die Berufungsrichter wiesen dies zurück.

Auch ein Antrag auf Begnadigung blieb erfolglos. Präsident Donald Trump hatte bereits klargestellt, dass er keine Begnadigung für Bankman-Fried plane. Laut Informationen des US-Justizministeriums kann Bankman-Fried nach Verbüßung seiner Haftstrafe eine Gnade beantragen, um etwa das Wahlrecht wiederzuerlangen. Der Fall ist jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen, da der ehemalige Krypto-König weitere rechtliche Schritte prüft.

In der Zwischenzeit bleibt er inhaftiert und das Urteil von 25 Jahren Haft besteht fort. Der Fall zeigt einmal mehr, wie schnell der Aufstieg und Fall in der Kryptowelt gehen kann und welche rechtlichen Konsequenzen drohen





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