Salt macht im ersten Quartal 2026 mehr Umsatz und Betriebsgewinn

Salt, der drittgrösste Mobilfunkanbieter der Schweiz, hat im ersten Quartal 2026 mehr Umsatz und Betriebsgewinn gemacht. Dies liegt an einem Wachstum in allen Segmenten.

Der drittgrösste Mobilfunk anbieter der Schweiz , Salt , hat im ersten Quartal 2026 mehr Umsatz und Betriebsgewinn gemacht. Dies liegt an einem Wachstum in allen Segmenten. So wuchs die Kundenbasis und es wurden höhere Preise eingeführt.

Zudem verkaufte Salt mehr Geräte wie Handys oder Tablets, wobei die Verkäufe um 10,2 Prozent auf 39,4 Millionen stiegen. Auch die Profitabilität nahm zu, sodass der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen und Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) um 13,2 Prozent auf 135,9 Millionen stieg. Salt-Chef Max Nunziata erklärt, dass die starken Ergebnisse im ersten Quartal die konsequente Umsetzung der Strategie in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zeigen. Das Breitband- und TV-Angebot gewinne an Dynamik und das Firmenkunden-Geschäft wurde ausgebaut





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