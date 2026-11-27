Max Nunziata von Salt beschreibt den Black Friday als besonders umkämpft. Trotz Preiskämpfen zeigt das Unternehmen robustes Wachstum bei Umsatz und Geräteverkauf.

Max Nunziata, der Geschäftsführer des drittgrößten Telekommunikationskonzerns der Schweiz, hat die aktuelle Marktlage als außerordentlich hart umkämpft charakterisiert. Bei einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP am Black Friday betonte Nunziata, dass die aggressiven Preisstrategien nicht auf den einzelnen Verkaufszeitpunkt beschränkt sind, sondern den gesamten Markt prägen. Der Wettbewerb habe sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich verschärft und betrifft nahezu alle Geschäftsfelder des Unternehmens.

Wettbewerb und Marktpositionierung

Der Wettbewerb auf dem Schweizer Mobilfunk- und Telekommunikationsmarkt ist laut Salt-Geschäftsführer Max Nunziata sehr intensiv. Bereits im Oktober lagen die Preise nahezu auf dem Niveau des Black Fridays, was auf eine ganzjährige Konkurrenzsituation hindeutet. Nunziata stellte fest, dass alle Anbieter sehr aggressiv auftreten, was sich besonders im mittleren und oberen Preissegment der CH Mobile-Produktlinie spüren lässt.

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Trotz der angespannten Lage verteidigt Salt seine Marktposition effektiv. Die jüngsten Geschäftszahlen belegen ein gesundes Wachstum, sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn. Das Unternehmen zeigt sich stabil, obwohl die Rabattschlachten die Margen unter Druck setzen könnten. Nunziata betonte, dass die Strategie des Konzerns darauf abzielt, diese Herausforderungen durch effiziente Strukturen und differenzierte Angebote zu meistern.

Finanzielle Ergebnisse und Produktstrategie

Die finanziellen Kennzahlen des letzten Berichtszeitraums weisen positive Trends aus. Der Umsatz aus dem klassischen Telekomgeschäft wuchs um 4,6 Prozent. Noch markanter fiel der Anstieg bei den Geräteverkäufen aus, wie Handys und Tablets, die um 8,3 Prozent stiegen. Dieser Erfolg wird maßgeblich auf die strategische Erweiterung des Geräteangebots im mittleren Preissegment zurückgeführt.

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Salt setzt dabei bewusst nicht ausschließlich auf teure Highend-Geräte, deren Preise häufig stark ansteigen. Stattdessen profitiert das Unternehmen von einem erfolgreich gestalteten Sommergeschäft und einem erweiterten Angebot für die Handy-Nutzung im Ausland. Die neuen iPhone-Modelle sowie das Klapphandy verkaufen sich gut. Dieser Mix aus verschiedenen Preiskategorien und nutzerfreundlichen Services hat die Geräteverkäufe deutlich angeregt.

Netzausbau und Partnerschaften

Ein wichtiger Pfeiler der zukünftigen Strategie ist der Ausbau der Infrastruktur. Die Nachfrage nach Breitband- und TV-Angeboten bleibt erfreulich, wovon Salt erheblich vom Ausbau des Glasfasernetzes profitiert. Um die Vertriebspräsenz zu stärken, werden die Glasfaser- und Festnetzangebote der Post in knapp 650 Postfilialen erhältlich sein. Dies ermöglicht Salt den Zugang zu zusätzlichen Kundensegmenten, die das Unternehmen allein nicht erreichen könnte.

Zusätzlich hat Salt sein Mobilfunk- und Festnetztelefonieangebot für mittlere und größere Unternehmen erweitert. Diese Neuerung erlaubt es dem Anbieter, Kunden zu bedienen, die nicht bei mehreren Telekomanbietern签约en möchten. Eine Kooperation beim Mobilfunknetz in dünn besiedelten ländlichen Gebieten ist in die Studien- und Planungsphase eingetreten. Diese Phase wird mehrere Monate dauern, da die im nächsten Jahr anstehende Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen bedacht werden muss.

Zukünftige Pläne und regulatorische Rahmen

Die Kooperation zur Verbesserung der Mobilfunkabdeckung in ländlichen Regionen wird voraussichtlich nicht vor der ersten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen. Aufgrund regulatorischer Anforderungen muss Salt bei der Weitergabe von Informationen vorsichtig agieren, weshalb detaillierte Angaben zu Anzahl der Antennenmasten und Einsparpotenzialen vorerst zurückgehalten werden.

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Das übergeordnete Ziel dieser Kooperationen sind nicht nur Kosteneinsparungen, sondern primär die Qualität und Fläche der Mobilfunkabdeckung. Derzeit hat Salt ausschließlich Mobilfunkangebote imPortfolio, die Erweiterung um Festnetz und Breitband schließt die Lücke zu einem umfassenden Dienstleister. Die strategische Ausrichtung bleibt auf nachhaltiges Wachstum und stabile Betriebsgewinne fokussiert, um auch in einem aggressiven Marktumfeld erfolgreich zu bleiben.