Salatstrunk aus Schlössli-Küche trifft Wanderer bei Olten

Ein Regenwurm im Salat löst chaos aus: Eine Köchin wirft Gemüse aus dem Fenster des Restaurants Säli-Schlössli in Olten und trifft einen Wanderer. Die Wirtin entschuldigt sich.

Ein Spaziergänger auf einem Wanderpfad oberhalb der Stadt Olten wurde kürzlich von oben durch einen sogenannten " Salatstrunk" getroffen. Das Objekt stammte direkt aus der Küche des bekannten Restaurants Säli-Schlössli, das sich in unmittelbarer Nähe zu dem betroffenen Wegstück befindet. Der Vorfall sorgte in der Region für große Belustigung und引发了 eine Debatte über das Verhalten von Küchenmitarbeitern bei unerwarteten Vorkommnissen.

Ursache des Vorfalls

Der Wurf stammte tatsächlich aus der Küche des Restaurants Säli-Schlössli. Die Erklärung von Säli-Schlössli-Wirtin Hülya Gök gegenüber Nau.ch ist nicht weniger verblüffend als der Vorfall selbst. Beim betroffenen Gemüse habe es sich um einen sogenannten "Living Salad" gehandelt. Dieser wird mitsamt Wurzeln und Erde verkauft und ist oft noch lebendig, wenn er im Restaurant landet.

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Beim Rüsten kam jedoch ein blinder Passagier zum Vorschein: An einem Salatblatt wurde ein Regenwurm entdeckt! Gök erklärt: "Die betreffende Person reagierte in diesem Moment instinktiv und warf den betroffenen Teil des Salats aus dem Fenster." Ein Person in der Küche erschreckte dermassen ob eines Regenwurms im Salat, dass sie diesen kurzerhand aus dem Fenster warf.

Reaktion der Beteiligten

Der betroffene Wanderer berichtete, dass er plötzlich von oben getroffen wurde. "Als ich hinaufgerufen habe, machten sie das Fenster zu", so seine Schilderung. Die Gruppe Olten sorgt die kuriose Episode für Belustigung. "Ab jetzt gilt Helmpflicht auf diesem Wegstück!", witzelt ein Kommentarschreiber. Ein anderer hält fest: "So ging es eben zu und her damals auf einer Burg! Sei froh, bist du nicht unter dem Donnerbalken flaniert."

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Klärung und Entschuldigung

Die Wirtin stellt allerdings klar, dass kein ganzer Salatkopf oder Salatstrunk aus der Schlössli-Küche geflogen sei. Es habe sich lediglich um einen Teil des Salats mit einigen Blättern und anhaftender Erde gehandelt. Die Wirtin betont, dass dies eine unüberlegte Reaktion war, die selbstverständlich nicht ihrem üblichen Vorgehen entspricht und die sie bedauern.

Gök versichert: "Wir legen grössten Wert auf die korrekte und umweltgerechte Entsorgung unserer Abfälle und halten uns strikt an alle Vorschriften." Der Vorfall zeigt jedoch, wie schnell spontane Entscheidungen zu gefährlichen Situationen führen können, selbst wenn die Intention lediglich die Beseitigung eines unerwünschten Insekts war. Die Sicherheit der Passanten hat im Restaurant Vorrang vor allen anderen Rücksichten.

Die Episode dient nun als warnendes Beispiel für alle Beteiligten. Während der Wanderer davonkommt und das Ereignis eher als amüsant als als gefährlich eingestuft wird, bleibt die Frage nach der richtigen Handhabe bei ähnlichen Vorkommnissen in Zukunft offen. Restaurants müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter geschult sind, wie mit solchen Überraschungen umzugehen ist, ohne die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gefährden.