Saisonstart in der Schweiz: Koller kehrt mit dem FCZ nach St. Gallen zurück

Die Schweizer Fussballsaison 2025/26 beginnt mit spannenden Duellen: Marcel Koller tritt mit dem FC Zürich bei seinem Ex-Klub St. Gallen an, GC gastiert in Lausanne und Winterthur empfängt Yverdon.

Die Vorfreude auf die neue Saison der Schweizer Fussball meisterschaft ist gross. Am 24. Juli 2025 beginnt die 130. Austragung mit dem Auftaktspiel in der Challenge League, eine Woche später startet die Super League.

Die Spielpläne wurden nun veröffentlicht und die Anspielzeiten bleiben im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Besonders spannend ist der Saisonstart für den FC Zürich, der unter seinem neuen Trainer Marcel Koller antritt. Koller, der von 1999 bis 2002 den FC St. Gallen trainierte und mit den Ostschweizern im Jahr 2000 den Meistertitel holte, kehrt zum ersten Spiel gleich an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der FCZ ist am Sonntag, den 26.

Juli, um 16:30 Uhr beim FC St. Gallen zu Gast. Für Koller ist es eine emotionale Rückkehr: In St. Gallen feierte er seine grössten Erfolge als Trainer und geniesst bei den Fans immer noch hohes Ansehen. Sein neues Team, der FC Zürich, hat sich in der Transferphase gezielt verstärkt und will in dieser Saison nach der verpassten Meisterschaft in der letzten Spielzeit wieder angreifen.

Die Partie verspricht Spannung, denn auch St. Gallen hat sich gut auf die neue Saison vorbereitet und möchte vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen. Die Grasshoppers starten einen Tag früher in die Saison. Der Rekordmeister muss am Samstag, den 25. Juli, um 18 Uhr bei Lausanne-Sport antreten.

Lausanne ist nach dem Aufstieg in die Super League ein unbekannter Gegner, aber die Grasshoppers sind gewarnt: Die erste Partie der Saison ist oft tückisch. GC hat in der Vorbereitung durchwachsen performt und muss sich steigern, wenn es gegen den Aufsteiger bestehen will. Ein weiteres Highlight am Samstag ist das Duell zwischen dem FC Luzern und dem FC Thun um 20:30 Uhr. Beide Teams haben in der letzten Saison eine enttäuschende Rolle gespielt und wollen nun mit einem Sieg starten.

Der FC Luzern hat mit dem neuen Trainer Hoffnung geschöpft, während Thun auf seine erfahrene Defensive setzt. Bereits am Freitag, den 25. Juli, geht es für den Absteiger Winterthur los. Der FC Winterthur spielt um 20:15 Uhr zu Hause gegen Yverdon.

Winterthur musste nach dem Abstieg aus der Super League einen personellen Aderlass verkraften, aber die Mannschaft ist hungrig auf den Wiederaufstieg. Yverdon hingegen hat sich in der Challenge League etabliert und wird alles daran setzen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Ebenfalls am Freitag treffen um 19:30 Uhr der FC Rapperswil-Jona und der FC Wil 1900 aufeinander, während Etoile Carouge FC um 20:15 Uhr gegen den FC Aarau antritt.

Die Challenge League verspricht in dieser Saison viel Spannung, denn mehrere Traditionsklubs kämpfen um den Aufstieg. Die Fans dürfen sich auf eine Saison voller Emotionen und packender Duelle freuen. Mit dem Auftaktwochenende werden die Weichen für den weiteren Verlauf gestellt, und jeder Punkt ist wichtig im Kampf um die Meisterschaft oder den Klassenerhalt





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