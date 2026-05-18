Die Saison ist zu Ende, wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse und Highlights der letzten Spiele. Burnley musste sich mit 0:3 geschlagen geben, Transfers im Portfolio des FKPD mit einem 0:6, Liverpool hat gegen ManCity mit 1:2 verloren. Borussia Dortmund hat einen quartsrelaisiert und 2:1 verloren. [Kern des Nachrichten: Artikel mit Nachrichten, Statistiken oderregardederer.]

Chelsea feiert zum Saisonabschluss einen 1:0-Sieg gegen Manchester United und beendet die Saison im 3. Rang. Peng wird in der 5. Minute der Nachspielzeit eingewechselt und hält danach noch zwei Bälle fest.

Nachdem Beney auf dem Weg zum Final-Einzug im FA Cup (3:2 nach Verlängerung gegen Chelsea) zwei Assists beisteuerte, steht sie im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen West Ham United in der Startelf. Weitere Skorerpunkte kommen keine hinzu, den zweiten Treffer leitet sie aber mit einem klugen Pass in die Tiefe ein. In der 80. Minute wird die 19-Jährige beim späteren Endstand von 4:1 ausgewechselt.

Ein letztes Highlight steht noch an: Am 31. Mai trifft Meister ManCity im FA-Cup-Final im Wembley auf Brighton. Bei der 1:4-Klatsche gegen ManCity trifft Piubel in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Aus kurzer Distanz drückt sie die Kugel über die Linie. Beim ersten Gegentreffer ist sie nicht nah genug an der Torschützin dran. Gegen die London City Lionesses verliert Aston Villa 1:2. Maritz spielt wie meistens über die volle Distanz.

Aston Villa beendet die Saison im 9. Rang. Luana Bühler hat aufgrund einer Knieverletzung nicht nur die Heim-EM verpasst sondern auch die komplette Saison 2025/26, die Tottenham als Tabellenfünfter beendete. Leicester City verliert gegen Everton 0:1.

Am Sonntag läuft Riesen ein letztes Mal für Frankfurt auf. Wolfsburg beendet die Saison mit einem 3:1-Sieg gegen Nürnberg. Zürich beendet die Saison mit einem 3:1-Sieg gegen Sion





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