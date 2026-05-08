Saisonende- absolutes in german: Bundesliga: Dortmund siegt nur knapp, Eredivisie: Xhemaili schiesst PSV zum Titel

Die Bundesliga-Saison kommt zum Abschluss. Der FC Borussia Dortmund siegt zwar nur knapp, aber kann sich mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt über die Saisonabschluss-Herrenrunde freuen. Bundesliga- leite Kober gewinnt mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt. Serie B: Aufstiegsrennen in Deutschland

Bundesliga : Dortmund siegt nur knapp Borussia Dortmund hat sein letztes Heimspiel der Bundesliga -Saison gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2 gewonnen. Nach einem frühen Rückstand drehten Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck und Samuele Inacio die Partie.

Danach konnte Jonathan Burkhardt Nati-Goalie Gregor Kobel zwar noch zum 2:3 bezwingen, zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Das Spiel stand auch im Zeichen zahlreicher Abschiede. Julian Brandt, Niklas Süle und Sportdirektor Sebastian Kehl wurden von den Fans noch einmal gefeiert. Während der BVB die Champions-League-Qualifikation schon auf sicher hat, wird es für Frankfurt eng im Rennen um das internationale Geschäft.

Eredivisie: Xhemaili schiesst PSV zum Titel Riola Xhemaili hat die PSV Eindhoven zum ersten Meistertitel geschossen. Die Nati-Spielerin erzielte am zweitletzten Spieltag beim 2:0-Heimsieg gegen Den Haag das frühe 1:0. Es war bereits ihr 13. Saisontor.

An der Tabellenspitze liegt PSV vier Punkte vor Konkurrent Ajax Amsterdam und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen





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