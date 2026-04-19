Saisonalität beim Einkauf beliebt, doch die Umsetzung im Alltag hapert

Eine neue Studie zeigt: Während Konsumenten beim Lebensmitteleinkauf Wert auf Saisonalität legen, gestaltet sich die konsequente Umsetzung im täglichen Kochen schwierig. Vor allem fehlende praktische Hilfestellungen und die Akzeptanz einer kleineren Auswahl sind entscheidende Faktoren.

Für viele Menschen stellt die Saisonalität beim Einkauf en einen wichtigen Orientierungspunkt dar und wird oft berücksichtigt. Diese Tendenz verliert jedoch im alltäglichen Leben an Verbindlichkeit, insbesondere wenn es darum geht, ganze Mahlzeiten konsequent saisonal zu gestalten. Obwohl das Wissen über saisonale Lebensmittel durchaus vorhanden ist, scheint dieses allein nicht auszureichen, um ein entsprechendes Verhalten konsequent in die Tat umzusetzen.

Eine umfassende Befragung, die im November 2025 durchgeführt wurde und an der insgesamt 3001 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnahmen, beleuchtet diese Diskrepanz zwischen Absicht und Realität. Die Ergebnisse der Befragung deuten auf eine deutliche Offenheit der Konsumenten gegenüber einer potenziell kleineren Auswahl im Gemüseregal hin, sofern diese saisonal und regional ausgerichtet ist. Ein stärker saisonal orientiertes Lebensmittelangebot wird mehrheitlich positiv oder zumindest neutral bewertet. Viele Konsumentinnen und Konsumenten schätzen ihre Fähigkeit ein, auch mit einer eingeschränkten Auswahl abwechslungsreich und schmackhaft kochen zu können. In einer direkten Gegenüberstellung bevorzugt eine klare Mehrheit sogar eine reduzierte Produktauswahl, wenn diese im Gegenzug saisonale und regionale Produkte umfasst. Der entscheidende Faktor für die Akzeptanz scheint die Alltagstauglichkeit zu sein. Wie die ZHAW-Studienleiterin Pia Furchheim erläutert, akzeptieren diejenigen, die wissen, wie man mit saisonalen Lebensmitteln kocht und plant, eine kleinere Auswahl deutlich eher. Die Studie hebt zudem einen interessanten Alterseffekt hervor: Ältere Menschen zeigen eine wesentlich höhere Bereitschaft, eine geringere Auswahl bei saisonalen Lebensmitteln zu akzeptieren, verglichen mit jüngeren Altersgruppen. Während bei den über 60-Jährigen beeindruckende 87,6 Prozent dieser Einstellung zustimmen, liegt dieser Wert bei den 18- bis 39-Jährigen bei immer noch respektablen, aber merklich geringeren 69,9 Prozent. Für eine stärkere Verankerung saisonaler Ernährung im Bewusstsein und Verhalten der Bevölkerung bedarf es vor allem praktischer Orientierungshilfen für den Alltag. Die Befragten äußern einen klaren Wunsch nach einer deutlichen und unmissverständlichen Kennzeichnung saisonaler Produkte im Handel. Ebenso wichtig ist eine transparente Kommunikation seitens der Anbieter, insbesondere im Falle von Nichtverfügbarkeit saisonaler Ware. Darüber hinaus werden einfache und leicht zugängliche Hilfestellungen für den Einkauf und die Essensplanung gewünscht. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Veränderung im Hinblick auf saisonale Ernährung ist offensichtlich vorhanden. Der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung liegt jedoch darin, wie gut saisonale Ernährung in den täglichen Ablauf integriert werden kann. Pia Furchheim fasst die Implikationen der Studie für den Handel und die Kommunikationsbranche zusammen und betont, dass sich daraus ein klarer Auftrag ableitet. Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die Motivationen und Hürden, die mit der Förderung saisonaler Ernährung verbunden sind, und bietet damit eine solide Grundlage für zukünftige Strategien in den Bereichen Handel, Marketing und Aufklärung. Hier ist der Link zur Originalpublikation für weiterführende Informationen und Details zu den methodischen Ansätzen und weiteren Ergebnissen der Studie





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saisonalität Lebensmittel Ernährung Einkauf Studie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grün als Trendfarbe: So kombinierst du den Frühlings-Star richtigVon Chartreuse bis Khaki – Grün dominiert die Laufstege und den Alltag. Mit den richtigen Kombinationen holst du das Beste aus der Trendfarbe heraus.

Read more »

Erste Erfolge in der Rehabilitation nach Brandkatastrophe von Crans-MontanaDrei Monate nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana vermeldet die Suva erste positive Ergebnisse in der Rehabilitation der Verletzten. 16 Patienten konnten entlassen werden und finden zurück in ihren Alltag.

Read more »

Crans-Montana: Suva-Kliniken Bellikon und Sion mit ersten Erfolgen16 Patientinnen und Patienten wurden aus den Suva-Kliniken in Bellikon und Sion entlassen und kehren schrittweise in den Alltag zurück. Mindestens 16 weitere Brandopfer von Crans-Montana werden aufgenommen.

Read more »

Parlament will Landesverweisungen per Strafbefehl ermöglichenDie Rechtskommissionen beider Räte wollen die Möglichkeit schaffen, bei leichten Fällen Landesverweisungen per Strafbefehl anzuordnen. Dies soll die Umsetzung beschleunigen, da der Bundesrat bisher zögerlich war.

Read more »

Österreicher kritisiert Taubentötung in Zürich – Hält selbst Brieftaube als HaustierEin Österreicher, der selbst eine Brieftaube namens Dorothea als Haustier hält, zeigt sich schockiert über die Tötungsaktion von Tauben am Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Er bezeichnet die Aktion als grauenhaft und barbarisch und fordert ein Ende solcher Praktiken in der Schweiz. Seine Taube sei anhänglich und bereichere seinen Alltag.

Read more »

Sinjil: Eingesperrt im Westjordanland – Eiserne Tore blockieren das LebenDie Kleinstadt Sinjil im besetzten Westjordanland ist von massiven Metalltoren und Erdwällen abgeriegelt, was den Alltag der Bewohner massiv beeinträchtigt. Die Sperren, die seit dem 7. Oktober 2023 aufrechterhalten werden, behindern den Zugang zu wichtigen Strassen, erschweren den Handel und schüren Angst und Frustration unter der Bevölkerung.

Read more »