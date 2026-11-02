Safran erhält lukrative Aufträge für nukleare Abschreckungssysteme

Der französische Tech-Konzern Safran sichert sich wichtige Verträge für Navigationssysteme. Diese sollen in Rafale-Jets und Atom-U-Boote integriert werden. Die Investition in die Produktion steigt erheblich bis zum Jahr 2032.

Der französische Technologiekonzern Safran hat am 02. November 2026 drei wesentliche Aufträge für hochmoderne Navigationssysteme erhalten. Diese Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der französischen nuklearen Abschreckung. Die Vergabe der Verträge unterstreicht die strategische Bedeutung der Inlandsproduktion kritischer militärischer Komponenten. Safran wird seine Technologien in mehreren Schlüsselbereichen der französischen Streitkräfte einsetzen.

Integration in Rafale-Jets und Trägern

Die Technologie des Konzerns soll ab dem fünften Produktionslos in den meisten Dassault-Rafale-Kampfjets mit dem F4-Standard verbaut werden. Damit wird die Navigationseinheit zum festen Bestandteil dieser modernen Kampfflugzeuge. Auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle dient bereits ein System von Safran dazu, die Navigationssysteme der Einsatzjets vor Einsätzen auf See abzugleichen. Dieser Abgleichprozess ist unerlässlich für die Präzision und Einsatzfähigkeit der Flotte im Marineumfeld.

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U-Boote und ballistische Raketen im Fokus

Neben der Luftwaffe profitieren auch die Atom-U-Boote der dritten Generation von den neuen Systemen. Zudem sind die ballistische Rakete M51 und deren Navigationslösungen in den Vertrag eingebunden. Die Systeme bestimmen Position und Bewegungen mithilfe von hochsensitiven Sensoren. Ein entscheidender Vorteil liegt darin, dass diese Lösungen nicht auf Satellitensignale angewiesen sind. Diese Unabhängigkeit von externer Signalverfügbarkeit erhöht die Zuverlässigkeit in kritischen Verteidigungsszenarien erheblich.

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Steigerung der HRG-Kreisel-Produktion

Safran investiert nach eigenen Angaben in diesem Jahr 120 Millionen Euro in die französische Produktion seiner HRG-Kreisel. Diese hochpräzisen Sensoren bilden eine zentrale Komponente der gesamten Navigationssysteme. Die Kapazität der jährlichen Produktion soll bis zum Jahr 2032 von 10.000 auf 30.000 Stück gesteigt werden. Diese massive Ausweitung der Produktionskapazitäten dient der Sicherung der Lieferketten für die Verteidigungsindustrie. Sie spiegelt die wachsende Nachfrage nach autarken und präzisen Navigationslösungen wider.

Strategische Unabhängigkeit und Zukunftsausblick

Die Entwicklungen bei Safran zeigen den klaren Weg zur technologischen Selbstversorgung Frankreichs auf. Durch die Unabhängigkeit von Satellitensignalen wird die Verwundbarkeit der nuklearen Abschreckung minimiert. Die Expansion der Produktion bis 2032 garantiert die langfristige Versorgung der Streitkräfte mit diesen kritischen Technologien. Die Zusammenarbeit mit Herstellern wie Dassault sichert die nahtlose Integration in bestehende Plattformen. Dies festigt die Position Frankreichs als bedeutender Akteur in der europäischen Verteidigungstechnologie.