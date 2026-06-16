Safari 27: Apple veröffentlicht neue Version seiner Browser-Engine Webkit

Die neue Version von Webkit bringt 58 neue Funktionen, 525 Verbesserungen und Fehlerkorrekturen mit sich. Die meisten dieser Änderungen sind für Webentwickler relevant, aber auch Anwender werden von den Verbesserungen profitieren.

Apple hat die neue Version 27 seiner Browser-Engine Webkit veröffentlicht. Sie bringt 58 neue Funktionen, 525 Verbesserungen und Fehlerkorrekturen mit sich. Die meisten dieser Änderungen sind für Webentwickler relevant, aber auch Anwender werden von den Verbesserungen profitieren.

Einige der neuen Funktionen sind eine automatische Gruppierung von Tabs nach Zugehörigkeit, eine Funktion, die Benachrichtigungen sendet, wenn sich der Inhalt einer Webseite ändert, und die Möglichkeit, Erweiterungen für eine Webseite zu erstellen. Diese Erweiterungen können dann in der App verwendet werden, um schwache oder mehrfach verwendete Passwörter auf den betreffenden Webseiten automatisch zu ändern. Die automatische Gruppierung der Tabs funktioniert jedoch noch nicht zuverlässig und muss noch verbessert werden.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen sind Teil der aktuellen Betaversion von Safari 27 und werden sich erst im Alltagsbetrieb als hilfreich erweisen





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