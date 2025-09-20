Sachbeschädigung auf Baustelle: Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Thurgau ermittelt nach einer Sachbeschädigung auf einer Baustelle an der Hauptstrasse. Unbekannte beschädigten Absperrmaterial und entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 7.30 Uhr erreichte die Kantonale Notrufzentrale eine Meldung über Unregelmäßigkeiten auf einer Baustelle an der Hauptstrasse. Konkret wurde berichtet, dass Absperrmaterial auf einer Baustelle verstreut bzw. beschädigt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau trafen kurz darauf am Unfall ort ein. Bei der anschließenden Begutachtung stellten die Beamten auf einem Streckenabschnitt von etwa 650 Metern erhebliche Beschädigungen an den Baustelle nabschrankungen fest.

Es wurde festgestellt, dass der oder die Verursacher/in die Örtlichkeit ohne die notwendige Schadensmeldung verlassen hatte. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht ermittelt werden, jedoch wird er auf mehrere hundert Franken geschätzt. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen, um den oder die Verantwortliche/n zu identifizieren und den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren. Die Beamten sicherten Spuren und befragten potenzielle Zeugen, um weitere Hinweise zu erhalten. Es ist wichtig, dass solche Vorfälle gemeldet werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und die Verursacher zur Verantwortung zu ziehen. Die Polizei appelliert daher an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise zu melden, die bei der Aufklärung des Vorfalls helfen könnten. Sollten sich Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, melden, bittet die Polizei, sich umgehend beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld zu melden. Die Kontaktnummer lautet: 058 345 24 60. Die Ermittlungen sind weiterhin im Gange. Die Polizei betont die Wichtigkeit von Verantwortungsbewusstsein und die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln, um solche Vorfälle zu vermeiden. Der Vorfall hat gezeigt, wie wichtig es ist, Unfälle oder Schäden, die im Straßenverkehr entstehen, unverzüglich zu melden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und betont, dass jede Information hilfreich sein kann, um die Täter zu ermitteln und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Parallel zu den polizeilichen Ermittlungen werden auch die Betreiber der Baustelle über den Vorfall informiert und bei der Schadensbehebung unterstützt. Die Reparatur der beschädigten Absperrungen wird kurzfristig veranlasst, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und mögliche weitere Gefahren zu vermeiden. Die Polizei arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit auf der betroffenen Strecke zu gewährleisten. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit und die Bedeutung von gegenseitiger Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets umsichtig zu fahren und ihre Umgebung aufmerksam zu beobachten, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die rasche Aufklärung des Vorfalls ist von großer Bedeutung, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und das Vertrauen in die Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken. Die Polizei wird die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden halten und bei Bedarf weitere Informationen bereitstellen.\Die Kantonspolizei Thurgau möchte die Gelegenheit nutzen, um auf die Bedeutung der Verkehrssicherheit und die Einhaltung der Verkehrsregeln hinzuweisen. Gerade in Bereichen, in denen Baustellen eingerichtet sind, ist besondere Vorsicht geboten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen, das Beachten der angebrachten Schilder und die Anpassung der Fahrweise an die gegebenen Umstände sind unerlässlich, um Unfälle zu vermeiden. Die Polizei führt regelmäßig Kontrollen durch, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überprüfen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, stets aufmerksam zu sein und ihre Fahrweise den jeweiligen Bedingungen anzupassen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und durch ihr Verhalten einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten. Sicherheit geht alle an. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und betont, dass jede Information hilfreich sein kann, um die Täter zu ermitteln und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.\Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ein schwerwiegendes Vergehen darstellt. Dies kann sowohl straf- als auch zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, nach einem Unfall am Unfallort zu verbleiben und die notwendigen Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten. Das Nichtmelden eines Unfalls kann ebenfalls rechtliche Folgen haben. Die Polizei steht jederzeit für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. Die Kantonspolizei Thurgau ist bestrebt, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Durch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und die konsequente Verfolgung von Verstößen gegen die Verkehrsregeln soll dies erreicht werden. Die Polizei dankt allen, die durch ihr umsichtiges Verhalten und ihre Mithilfe zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen





Sachbeschädigung Baustelle Unfall Polizei Zeugenaufruf

