SAC beschliesst höhere Beiträge und neue Gebühren für Hüttenübernachtungen

Der Schweizer Alpen-Club führt höhere Mitgliederbeiträge sowie eine Reservations- und Solidaritätsgebühr ein. Mit diesen Massnahmen will der Verband die steigenden Kosten für den Erhalt und die Anpassung seiner Hütteninfrastruktur angesichts des Klimawandels finanzieren.

Der Schweizer Alpen-Club SAC hat an seiner Abgeordnetenversammlung in Bern weitreichende finanzielle Massnahmen beschlossen. Einerseits werden die Mitgliederbeiträge leicht erhöht, andererseits werden neue Gebühren eingeführt.

Konkret steigen die Jahresbeiträge für Einzelmitglieder von hüttenbesitzenden Sektionen von 75 auf 80 Franken, für Familien von 110 auf 120 Franken. Die Beiträge für Jugendliche bleiben unverändert bei 30 Franken.

Zudem wird ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung in SAC-Hütten eingeführt. Erwachsene SAC-Mitglieder zahlen dafür drei Franken, erwachsene Nichtmitglieder fünf Franken. Besonders betroffen sind Bergführer und Bergführerinnen, die bisher kostenlos übernachten durften; für sie wird ein pauschaler Solidaritätsbeitrag von 20 Franken pro Nacht fällig. Eine weitere Neuerung betrifft die Reservationsgebühr von zehn Franken für bewartete Hütten.

Diese Gebühr wird pro Gast und Nacht vor Ort mit dem Gesamtpreis verrechnet und wird bei Stornierung oder Nichtantritt nicht zurückerstattet. Bei unbewarteten Hütten kann die Gebühr optional von den jeweiligen Sektionen eingeführt werden. Mit diesen Massnahmen will der SAC die Verbindlichkeit von Reservationen erhöhen und kurzfristige Absagen reduzieren, die in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hatten. Gleichzeitig soll damit ein Beitrag zur Finanzierung der anstehenden grossen Herausforderungen im Hüttenwesen geleistet werden.

Die Beliebtheit der SAC-Hütten ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr verzeichneten die 151 Hütten mit 409'000 Übernachtungen einen neuen Rekord. Das entspricht einem Anstieg der Auslastung um 12,7 Prozent gegenüber 2024 und macht 2025 zum erfolgreichsten Hüttenjahr in der Geschichte des Verbands. Diese Entwicklung unterstreicht die zentrale Rolle der Hütten für den Bergsport in der Schweiz.

Gleichzeitig wachsen jedoch die finanziellen und operativen Herausforderungen. Der Permafrost taut, extreme Wetterereignisse häufen sich und die Beschaffung von Wasser wird zunehmend aufwändiger. Der SAC schätzt, dass bis zum Jahr 2040 jährlich zwischen 20 und 25 Millionen Franken für notwendige Anpassungen und Neubauten der Hütteninfrastruktur benötigt werden. Die neu beschlossenen Gebühren sind ein erster Schritt, um diese langfristigen Kosten zu stemmen.

Mit der neuen Strategie 2026-2030 und dem Massnahmenpaket will der SAC als Gesamtverband gestärkt werden. Die höheren Mitgliederbeiträge und die Einführung der Solidaritäts- und Reservationsgebühren sollen den Hüttenfonds stabilisieren und gezielte Weiterentwicklungen ermöglichen. Ziel ist es, den Bergsport, das Hüttenwesen, den Schutz der Bergwelt sowie den Verband selbst nachhaltig zu fördern. Die Abgeordnetenversammlung, in der die Vertreter der 110 Sektionen abstimmten, hat diesen Weg mit den Beschlüssen vom Samstag freigegeben.

Der SAC, der nach eigenen Angaben rund 180'000 Mitglieder zählt, reagiert damit auf eine реалити, in der seine Infrastruktur sowohl stark genutzt wird als auch unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet. Die neuen Regeln sollen Fairness unter den Gästen schaffen und sicherstellen, dass die Hütten auch künftig ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden können





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAC Schweizer Alpen-Club Hütten Bergsport Reservationsgebühr Solidaritätsbeitrag Mitgliederbeiträge Klimawandel Permafrost Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Berghütten bedroht: Muss der SAC die Preise anhebenSteigende Kosten setzen Berghütten unter Druck. Der Schweizer Alpen‑Club (SAC) prüft höhere Preise.

Read more »

Zwei Luzerner Firmen erhalten von der AKS je 40'000 FrankenAlbert Koechlin Stiftung würdigt Beiträge zu Biodiversität, Bodenverbesserung und nachhaltigen Produktionsformen.

Read more »

SAC führt Reservationsgebühr und Solidaritätsbeitrag für Hütten einDer Schweizer Alpen-Club (SAC) führt eine nicht rückerstattbare Reservationsgebühr von 10 Franken pro Hütte ein, um kurzfristigen Absagen entgegenzuwirken. Zudem wird ein Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung eingeführt. Gleichzeitig werden die Mitgliedsbeiträge angepasst. Diese Massnahmen sind Teil der Strategie 2026-2030 zur Stabilisierung des Hüttenfonds und Weiterentwicklung des Verbandes.

Read more »

Alpen-Club führt Reservationsgebühr für SAC-Hütten einDer Schweizer Alpen-Club SAC führt eine Reservationsgebühr pro Hütte und einen Solidaritätsbeitrag pro Übernachtung ein. Das haben am Samstag die Vertreterinnen und Vertreter der 110 Sektionen an ihrer Versammlung in Bern beschlossen.

Read more »