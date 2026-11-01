Sabine Wunderlin: Fotografie als Dokument des Fricktaler Wandels

Die 73-jährige Fotografin Sabine Wunderlin dokumentiert seit den 1960er-Jahren die tiefgreifenden Veränderungen im Fricktal. Von Autobahnbau bis Stadtentwicklung hielt sie den Verlust der Landschaft fest.

Sabine Wunderlin, heute 73 Jahre alt, hat ein einzigartiges visuelles Archiv über den Wandel ihrer Heimat im Fricktal erstellt. Seit den 1960er-Jahren hielt die erfahrene Pressefotografin mit Vorher-Nachher -Aufnahmen fest, wie Straßen, Wohnsiedlungen und Industriezonen die natürliche Kulturlandschaft veränderten. Ihre Arbeit geht weit über die reine Abbildung hinaus und dokumentiert den schwindenden ländlichen Raum sowie die steigende Urbanisierung in der Region.

Frühe Kindheit und Bauernhof-Verbundenheit

Wunderlins tiefste Verbindung zur Landschaft entstand in ihrer Jugend, als sie noch ein Teenager war. Sie wuchs in Stein auf und verbrachte ihre Freizeit auf den Bauernhöfen in der Umgebung. Besonders eng war das Verhältnis zu ihrer Großmutter, die auf einem Hof gegenüber den Eltern ihrer Familie lebte. Wunderlin half beim Heuen, bei der Arbeit auf den Feldern und in den Ställen. Oft blieb sie spät in der Nacht bei ihren Freunden, den sogenannten Gspänli, fern und kehrte erst um 23 Uhr auf einem Feldweg zurück ins Dorf, vorbei an Wiesen und einem Weiher.

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Eine der Bauernfamilien besaß bereits in den 1960er-Jahren einen Fernseher. Diese Verbundenheit zum bäuerlichen Leben prägte Wunderlin nachhaltig. Ihr Vater, der sie zur Fotografie anwies, drückte ihr die Kamera in die Hand, sobald ein Haus abgerissen wurde. Dieses kindliche Engagement, die Welt durch den Sucher zu betrachten, legte den Grundstein für ihre spätere Karriere und ihr tiefes Verständnis für den Verlust alter Strukturen.

Der Beginn der dokumentarischen Arbeit

Der Wendepunkt in Wunderlins dokumentarischer Arbeit ereignete sich im Jahr 1968. An dem Feldweg, den sie als Kind oft nutzte, wurden rot-weiße Bänder aufgespannt, um den Baubeginn eines großen Infrastrukturprojekts anzukündigen. In diesem Moment erkannte sie, dass diese vertraute Landschaft bald der Vergangenheit angehören würde. Sie stieg auf ihr Velo, nahm ihre Kamera zur Hand und fotografierte den Beginn der Zerstörung.

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Eines der frühen Bilder zeigt das Velo unter einen Baum gestellt und ein Warnschild, das den Beginn der Bauarbeiten markiert. Dies markierte den Anfang ihrer Serie von Vorher-Nachher-Bildern und Fotofahrten. Sie erkannte, dass die Fotografie das einzige Mittel war, um diese irreversible Veränderung festzuhalten. Für die 73-Jährige wurde die Kamera zu einem Instrument, um aufzuzeigen, was in der Umgebung geschah. Sie bemerkte, dass man universelle gesellschaftliche Veränderungen auch in unmittelbarer Nähe dokumentieren kann.

Professionelle Karriere und politische Engagements

Ihre Diplomarbeit mit dem Titel "Militärschule der Frauen" erschien fast zeitgleich zu ihrem Einstieg beim "Sonntagsblick" im Magazin des "Tages-Anzeigers". Als sie den Chefredaktor des "Sonntagsblick" informierte, dass sie diese Bilder bereits vor ihrer Bewerbung anderen angeboten hatte, fragte dieser nach weiteren Arbeiten. Wunderlin zeigte ihm ihre Vorher-Nachher-Bilder, die das Abräumen der Landschaft, das Fällen von Obstbäumen und das Aufkommen breiter Teerstraßen dokumentierten.

Ruhige, oft menschenleere Bilder entstanden: gefällte Obstbäume liegen in der Landschaft, Lastwagen stehen still, oder einsame Töfflifahrer bewegen sich auf breiten, leeren Straßen, genau an den Orten, an denen sie einst als Kind gespielt hatte. Hasslers Bauernhof, an dem sie viel Zeit mit Tieren und Arbeit verbracht hatte, blieb bis heute einer der wenigen erhaltenen Orte in Stein. Daraus entstand 1985 die Fotoreportage "Mein Dorf, wie hast du dich verändert" und die fortlaufende Serie, die den Wandel der Gemeinde festhält.

Autobahnbau A3 und politischer Aktivismus

Der Bau der Autobahn teilte das Dorf Stein vollständig. Die früher als Rutschgebiet geltende Rüti ist heute komplett verbaut, während die Gemeinde in der Ebene durch den Bau der Kantonsschule, Wohnungsbau und den Ausbau des Industriegebiets im Sisslerfeld einen massiven Wachstumsschub erfährt. Bei der Planung des Autobahnabschnitts Frick-Brugg erlebte Wunderlin erneut die Bedrohung der Naturlandschaft. Diesmal engagierte sie sich politisch im Verein Pro Fricktal, um das Sagimülital zu erhalten.

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Die Kombination aus politischem Engagement und fotografischen Mitteln führte zum Erfolg. Die Autobahn wurde als Tunnel durch den Bözberg geführt, und das Sagimülital blieb erhalten. 1983 begegnete sie während einer Fotofahrt durchs Fricktal einer Gruppe Jugendlicher auf dem Velo, die an sie selbst als 15-Jährige erinnerte. Fünfzehn Jahre später, anlässlich der Eröffnung des Autobahnabschnitts 1996, suchte sie diese Gruppe wieder. Darunter befanden sich die Basler Mädchen, darunter die heutige SP-Politikerin Colette Basler aus Zeihen und ihre Schwester, die Kabarettistin Patti Basler. Wunderlin fotografierte die Erwachsenen am fast gleichen Ort, diesmal auf der Autobahn, was die Kontinuität und den Wandel der Generationen unterstreicht.