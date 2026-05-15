Sabine Monauni vertritt Liechtenstein bei Ministersession des Europarats in Chisinau und hinterlegt Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll zur Europaratskonvention zur Verhütung des Terrorismus

Im Mittelpunkt des Treffens standen die Unterstützung für die Ukraine, die Stärkung von Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sowie die Weiterentwicklung wichtiger Europaratsinstrumente.

Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni vertrat Liechtenstein an der diesjährigen Ministersession des Europarats unter moldawischem Vorsitz in Chisinau, wobei das Treffen mit Unterstützung für die Ukraine, Stärkung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit sowie Weiterentwicklung wichtiger Europaratsinstrumente verschnitten war.

Die Aussenministerinnen und Aussenminister der 46 Mitgliedstaaten diskutierten unter anderem mit dem Neuen Demokratischen Pakt von Generalsekretär Alain Berset. Dieser soll dazu beitragen, demokratische Institutionen in Europa zu stärken, Vertrauen zurückzugewinnen und Antworten auf demokratische Rückschritte zu finden. In Chisinau wurde ferner ein Zusatzprotokoll zur Warschauer Konvention über Geldwäsche, Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten sowie über die Finanzierung von Terrorismus verabschiedet





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