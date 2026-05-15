Sabine Künnemann's Restaurants in Berneck and Rheintal

Sabine Künnemann, a German chef, has opened two restaurants in the Berneck and Rheintal regions. She took over the reins of the Zepter in Rheintal in February and has been running the Treichli in Wienacht-Tobel since November 2022. Previously, she was the managing director of Osci’s Fischbeiz in Steinach. She also runs the Treichli in Wienacht-Tobel. In Berneck, she opened the restaurant Drei König, which she runs since February. She opened the restaurant in Berneck because she was looking for a second side job for the winter when there was less to do at the Treichli. She fell in love with the house in Berneck and decorated the upstairs of the restaurant in the style of her grandfather's former dining room. She has also brought the classic Poulet im Chörbli from the Treichli to the Rheintaler Restaurant and the Cordon Bleu from the Kalb to the Ausserrhoder Ausflugsrestaurant. She has also opened a restaurant in the beautiful park of the Lilienberg in Ermatingen.

Sabine Künnemann hat im Februar das Zepter im Rheintaler Traditionshaus übernommen. Die Deutsche ist keine Unbekannte in der Region. Seit November 2022 führt sie das « Treichli » in Wienacht-Tobel.

Sabine Künnemann ist keine Unbekannte in der Ostschweizer Gastronomieszene. Seit Herbst 2022 ist sie Gastgeberin im «Treichli» in Wienacht-Tobel, zuvor war sie jahrelang Geschäftsführerin von «Osci’s Fischbeiz» in Steinach. Mit dem Restaurant Drei König in Berneck führt die Deutsche seit Februar nunmehr ein zweites Restaurant in der Region.

«Ich war auf der Suche nach einem zweiten Standbein – für den Winter, wenn es im ‹Treichli› weniger zu tun gibt», sagt Künnemann. Fündig wurde sie im Dorfkern Bernecks.

«Ich habe mich sogleich in das Haus verliebt», sagt Künnemann. Es habe sie an ihre Kindheit an der Ostsee erinnert, insbesondere an ihren Opa. Das obere Stockwerk des Restaurants hat sie deshalb so wie seine damalige Stube eingerichtet. Trotz des Interieurs und der Herkunft der Gastgeberin: Königsberger Klopse sind auf der Speisekarte keine zu finden.

Das Angebot überzeugt dennoch. Oder wie es ein Rheintaler am Tisch neben uns euphorisch ausdrückt: «Sagahaft! Wenn d'Hoptspiis nu halb so guat isch wia d’Vorspiis, denn hondr scho gwunna. » Und auch wir sind ab dem ersten Bissen angetan.

Die Burrata ist frisch und harmoniert wunderbar mit der Guacamole, den Tomaten, der Rucola (19.50 Fr. ) und dem Balsamico. Auch die grüne Spargelcremesuppe (14.50), zu der es einen Speck-Chip gibt, stellt einen gelungenen Start in den Abend dar. Aus dem «Treichli» hat Künnemann den Klassiker Poulet im Chörbli (34.50) in Rheintaler Restaurant mitgebracht.

Im Ausserrhoder Ausflugsrestaurant wird es seit Jahrzehnten angeboten. Was im Vorderland funktioniert, schmeckt auch im Tal: Die Haut des halben Poulets ist schön kross und würzig. Als Beilagen gibt’s Pommes oder grünen Salat.

Zudem erhält man eine Cocktail- sowie eine Knoblisauce. Das Cordon-Bleu vom Kalb (47) ist mit würzigem Appenzeller gefüllt und lässt keine Wünsche offen. Serviert wird es mit Pommes und Gemüse. Wir können festhalten: Die Hauptspeisen sind mindestens halb so gut wie die Vorspeisen.

Wer trotz der üppigen Portionen noch ein Plätzchen im Magen für ein Dessert findet, wird ebenfalls nicht enttäuscht. Die Crème brûlée mit Honig und Tonkabohne (16) ist ein Genuss. Die Zutaten passen wunderbar zusammen und man schmeckt jede davon deutlich heraus: eine runde Sache. Restaurant Aurelia auf dem Lilienberg: Essen in einer der schönsten Parkanlagen der Ostschweiz Das Restaurant Aurelia in Ermatingen ist ein Geheimtipp.

Nur die wenigsten wissen, dass es auf dem Lilienberg überhaupt ein öffentliches Lokal gibt. Beim Spargelsorbet mit Erdbeeren gehen die Meinungen aber auseinander





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sabine Künnemann Treichli Tannenbaum Da Michelino Poulet Im Chörbli Cordon Bleu Vom Kalb Restaurant Aurelia Spargelsorbet Mit Erdbeeren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regio Wil: Fokus auf Wil West – Hans Mäder verabschiedetBei der Delegiertenversammlung der Regio Wil standen die regionale Entwicklung und Wil West im Zentrum. Die Delegierten verabschiedeten zudem Vorstandsmitglied und Vizepräsident Hans Mäder.

Read more »

Rasantes Wachstum: Chinesische Automarke BYD breitet sich in der Ostschweiz ausNach je einer Vertretung im Thurgau und im Rheintal erhält die chinesische Automarke BYD nun auch eine in der Region St.Gallen-Appenzell. Dies in Zusammenarbeit mit der City-Gruppe.

Read more »

China blames Taiwan for tensions, warns of conflictChina's military threats are the sole source of instability in the Taiwan Strait and the wider Indo-Pacific region, according to Taiwan's government spokesperson Michelle Lee. She also warned that mishandling the Taiwan issue could lead to tensions or even conflicts between China and Taiwan, which could jeopardize relations between China and the US. Taiwan must strengthen its national defense and maintain a deterrent, Lee said. Taiwan's security and diplomacy teams are in close contact with the US, which has repeatedly affirmed its support for Taiwan. China claims sovereignty over Taiwan, fearing it may declare independence, which could impact the US-China relationship, particularly in terms of Taiwan's weapons supply by the US.

Read more »

Kristallhöhle Kobelwald: Eveline Obrist im PorträtEveline Obrist verantwortet als Höhlenwartin ein gigantisches Vorkommen an Kristallen. In der Kristallhöhle Kobelwald im St. Galler Rheintal führt sie Gruppen durch die 128 Meter lange Höhle, betreut Touristengruppen und hütet einen Schatz, dessen Wert von Jahr zu Jahr steigt.

Read more »