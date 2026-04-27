Sabastian Sawe bricht Zwei-Stunden-Marathon-Schallmauer in London

Der Kenianer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon den Weltrekord gebrochen und als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die Zwei-Stunden-Marke unterboten. Der ehemalige Schweizer Marathon-Europameister Viktor Röthlin analysiert diese historische Leistung und die Rolle der Schuhtechnologie.

Der 29-jährige Kenianer Sabastian Sawe hat beim London- Marathon einen historischen Erfolg gefeiert, indem er als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die magische Zwei-Stunden-Marke unterboten hat.

Mit einer Zeit von 1:59:30 Stunden brach er nicht nur den Weltrekord, sondern setzte auch einen neuen Meilenstein in der Leichtathletik-Geschichte. Der ehemalige Schweizer Marathon-Europameister Viktor Röthlin, der selbst zahlreiche Erfolge in der Langstreckenlauf-Szene vorweisen kann, ordnete diese außergewöhnliche Leistung ein. Röthlin, der heute als Physiotherapeut und Leichtathletik-Experte für SRF arbeitet, betonte, dass dies ein Quantensprung sei, da die Zwei-Stunden-Marke bisher nur unter Laborbedingungen durchbrochen wurde, wie etwa von Eliud Kipchoge in Wien.

Dort wurden jedoch Pacemaker eingesetzt, die nicht den offiziellen Reglementen entsprachen. Die Entwicklung der Schuhtechnologie, insbesondere die Einführung von Carbonplattenschuhen, habe diese Leistung erst möglich gemacht. Diese Schuhe haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und bieten nun noch bessere Unterstützung, etwa durch fünf auf die Mittelfußknochen ausgerichtete Bahnen, die den Abstoß beschleunigen. Neben der Schuhtechnologie spielen auch Fortschritte in der Trainings- und Ernährungslehre eine entscheidende Rolle.

Während früher von einer Kohlenhydrataufnahme von 70 bis 90 Gramm pro Stunde gesprochen wurde, erreichen heutige Topathleten über 100 Gramm pro Stunde. Die Bedingungen in London waren zwar nicht perfekt, mit windigem Wetter und Temperaturen an der oberen Grenze, doch die starke Konkurrenz unter den Topläufern trug dazu bei, dass der Rekord gebrochen werden konnte.

London ist bekannt für hohe Antrittsgagen und zieht damit die besten Athleten an, während andere Marathons wie Valencia zwar schnellere Strecken bieten, aber über geringere Budgets verfügen. Röthlin betonte auch die Bedeutung von Chancengleichheit, da der Weltverband World Athletics oft zu langsam auf neue Technologien reagiert. Die nächste Herausforderung könnte sein, ob Menschen irgendwann an physikalische Grenzen stoßen, doch Röthlin glaubt, dass diese Grenzen nie erreicht werden.

Die Entwicklung der Leichtathletik bleibt spannend, und neue Rekorde sind in Zukunft durchaus möglich





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