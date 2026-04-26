Sabastian Sawe bricht die Zwei-Stunden-Marke: Marathon-Weltrekord in London!

Der kenianische Läufer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon Geschichte geschrieben, indem er als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter zwei Stunden lief. Seine Zeit: 1:59:30 Stunden. Ein Bericht über den historischen Lauf und weitere Ergebnisse.

Sensationeller Marathon - Weltrekord in London: Kenianischer Läufer Sabastian Sawe schreibt Geschichte Der London- Marathon , eines der renommiertesten und traditionsreichsten Rennen im internationalen Laufsport, war Schauplatz eines historischen Ereignisses.

Der kenianische Athlet Sabastian Sawe hat am heutigen Tag die Marathonwelt überrascht und einen neuen Weltrekord aufgestellt. In einer atemberaubenden Leistung lief der 29-Jährige die 42,195 Kilometer lange Strecke in einer unglaublichen Zeit von 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden. Damit ist Sawe der erste Mensch, der einen offiziellen Marathon unter der magischen Zwei-Stunden-Marke absolviert hat. Diese Leistung stellt einen Meilenstein in der Geschichte des Marathons dar und katapultiert Sawe in den Olymp der Leichtathletik.

Die Bedingungen in London waren optimal, mit idealem Wetter und einer hervorragenden Streckenführung, die den Athleten halfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ein Team von erfahrenen Pacemakern sorgte von Beginn an für ein hohes Tempo, das die Spitzengruppe zusammenhielt. Sawe zeigte von Anfang an eine beeindruckende Form und bewies eine außergewöhnliche Ausdauer und Willenskraft.

Sawe unterbot den bisherigen Weltrekord, der von seinem Landsmann Kelvin Kiptum im Jahr 2023 in Chicago mit einer Zeit von 2 Stunden, 0 Minuten und 35 Sekunden aufgestellt wurde, um 65 Sekunden. Dieser Rekord war jedoch von einem tragischen Ereignis überschattet, da Kiptum nur wenige Monate später im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in Kenia ums Leben kam. Sawe hat somit nicht nur einen neuen Weltrekord aufgestellt, sondern auch eine Hommage an seinen verstorbenen Landsmann und Rivalen gezollt.

Es ist wichtig zu betonen, dass bereits im Jahr 2019 der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge einen Marathon unter zwei Stunden in Wien absolvierte, allerdings unter nicht-wettkampfbedingungen und mit wechselnden Tempomachern. Diese Zeit wurde daher nicht als offizieller Weltrekord anerkannt. Sawe's Leistung in London ist somit die erste offiziell anerkannte Sub-Zwei-Stunden-Zeit im Marathonlauf. Im Verlauf des Rennens setzte sich Sawe nach etwa 30 Kilometern zusammen mit Yomif Kejelcha aus Äthiopien von der Spitzengruppe ab.

Kejelcha, der sein Marathon-Debüt in London gab, konnte dem Tempo von Sawe jedoch nicht standhalten und musste schließlich aufgeben. Die Spannung war bis zum Schluss hoch, und die Zuschauer feuerten Sawe auf der Zielgeraden frenetisch an. Neben Sawe's herausragender Leistung gab es auch für andere Athleten bemerkenswerte Ergebnisse. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros zeigte ein solides Rennen, konnte jedoch seinen eigenen Rekord nicht gefährden.

Er lief ein defensives Rennen und hielt sich lange in der Verfolgergruppe auf, musste aber nach etwa 25 Kilometern abreissen lassen. Petros beendete das Rennen in einer Zeit von 2 Stunden, 8 Minuten und 31 Sekunden und landete auf dem 15. Platz. Bei den Frauen sicherte sich Tigst Assefa aus Äthiopien den Sieg in einer beeindruckenden Zeit von 2 Stunden, 15 Minuten und 41 Sekunden.

Sie verfehlte den 23 Jahre alten Streckenrekord der britischen Lauflegende Paula Radcliffe nur um 16 Sekunden. Der London-Marathon hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Schauplatz für außergewöhnliche sportliche Leistungen und unvergessliche Momente ist. Sabastian Sawe's Weltrekord wird in die Geschichte eingehen und zukünftige Generationen von Marathonläufern inspirieren. Die Leistung unterstreicht die unglaublichen Fortschritte, die im Laufsport erzielt werden, und zeigt, dass die Grenzen des menschlichen Körpers immer weiter verschoben werden können.

Die Welt des Marathons feiert einen neuen Helden und einen neuen Weltrekord





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