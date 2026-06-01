Sabalenka erreicht Viertelfinale von Roland Garros und kritisiert Nightsession-Politik

Aryna Sabalenka zieht zum vierten Mal in Folge in das Viertelfinale der French Open ein. Nach ihrem Sieg über Naomi Osaka fordert sie mehr Nightsessions für Frauen und kritisiert die_zögerliche Ansetzungspolitik der Veranstalter.

Aryna Sabalenka setzte sich nach 87 Minuten mit 7:5 und 6:3 durch und zog damit zum vierten Mal in Folge in das Viertelfinale von Roland Garros ein.

Im Vorjahr hatte die Weltranglistenerste das Finale erreicht, musste sich dort jedoch Coco Gauff geschlagen geben. Naomi Osaka, die erneut in einem goldenen Glitzer-Outfit antrat, verpasste dagegen ihren ersten Einzug in die Runde der letzten Acht. Osaka brachte nur 53 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld, vergab nach einem frühen Break zur 2:0-Führung im ersten Satz keine weitere Breakchance und musste insgesamt viermal ihren Aufschlag abgeben.

Im Viertelfinale trifft Sabalenka nun auf die Russin Diana Shnaider, die die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:3, 3:6, 6:0 besiegt hatte. Die Nightsession bei den French Open mit Frauenbegegnungen bleibt eine Seltenheit. Seit der Einführung der Primetime-Spiele vor fünf Jahren war dies erst das fünfte Duell zwischen zwei Tennisspielerinnen zur besten Sendezeit.

"Es ist einfach toll, in der Nightsession vor euch allen zu spielen", sagte Sabalenka nach ihrem Sieg und zehrte zur Musik von Michael Jacksons "Thriller" den legendären Moonwalk auf dem Sand, was von den Fans begeistert gefeiert wurde. Die wenigen Abendspiele für Frauen beim Sandplatz-Turnier sorgen regelmäßig für Diskussionen und Kritik. In den beiden vorangegangenen Jahren hatten die Organisatoren gänzlich auf Matches zwischen Frauen in der Nightsession verzichtet.

"Die Veranstalter haben Schiss, dass ein Frauen-Match nach einer Stunde rum ist", erklärte Eurosport-Experte Boris Becker mit Verweis auf den bestenfalls drei Sätze umfassenden Modus bei den Damen. Die Ansetzungspolitik der French Open steht immer wieder im Fokus, insbesondere was die Gleichbehandlung von Männern und Frauen angeht. Während die Nightsession für Männer seit Jahren etabliert ist, bleiben Frauen matches in der Prime Time die Ausnahme.

Beobachter kritisieren, dass damit die Sichtbarkeit der Spielerinnen und ihr Potenzial, neue Fans anzuziehen, eingeschränkt werde. Die Organisat rechtfertigen sich häufig mit dem Argument, dass dieMatchdauer bei den Frauen aufgrund des Zwei-Gewinnsatz-Formats unberechenbarer sei als bei den Männern, die maximal fünf Sätze bestreiten. Experten wie Becker weisen jedoch darauf hin, dass dies ein Vorwand sei und tatsächlich traditionelle Strukturen und möglicherweise geringere eingeschätzte Einschaltquoten hinter der Zurückhaltung stecken.

Spielerinnen wie Sabalenka nutzen ihre seltenen Nightsessions, um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass auch Damenmatches hochkarätige Unterhaltung bieten können. Die Debatte um die Gleichberechtigung im Terminplan der Grand-Slam-Turniere bleibt damit auch bei den French Open 2024 aktuell





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