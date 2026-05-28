Saab und CAE vereinbaren strategische Partnerschaft für kanadisches AEW&C-Programm

Die Unternehmen Saab und CAE haben eine Kooperation zur gemeinsamen Bewerbung um das zukünftige kanadische Airborne Early Warning and Control (AEW&C)-Programm bekanntgegeben. Das Angebot basiert auf der GlobalEye-Plattform von Saab, erweitert um CAEs Expertise in Ausbildungs- und Simulationssystemen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine leistungsfähige Lösung für die kanadischen Streitkräfte zu bieten und gleichzeitig die lokale Luft- und Raumfahrtindustrie zu stärken.

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat gemeinsam mit dem kanadischen Technologieunternehmen CAE eine strategische Partnerschaft vereinbart, um sich gemeinsam um das zukünftige kanadische AEW&C -Programm (Airborne Early Warning and Control) zu bewerben.

Wie die Unternehmen mitteilten, basiert ihr gemeinsames Angebot auf der bewährten GlobalEye-Frühwarn- und Überwachungsplattform von Saab, die bereits bei mehreren Luftstreitkräften im Einsatz ist. Diese Kooperation knüpft an eine bereits im Jahr 2025 angekündigte globale Zusammenarbeit zwischen Saab und CAE an und soll nun speziell auf die Bedürfnisse der kanadischen Streitkräfte zugeschnitten werden.

CAE wird dabei seine umfassende Expertise im Bereich Ausbildungs- und Simulationssysteme einbringen, um eine ganzheitliche Lösung anzubieten, die nicht nur das eingesetzte System selbst, sondern auch die langfristige Ausbildung des Personals und die Simulation von Einsatzszenarien umfasst. Laut Saab-CEO Micael Johansson bietet die GlobalEye-Plattform herausragende Fähigkeiten zur weiträumigen Überwachung in der Luft, auf See und am Boden. Das System kombiniere modernste Radar-technologie mit einer offenen Architektur, die sich flexibel an unterschiedliche Missionsanforderungen anpassen lasse.

Die strategische Allianz mit CAE solle darüber hinaus den Weg für zukünftige gemeinsame Projekte ebnen, sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene. Matt Bromberg, President of CAE's Defence & Security Group, betonte, dass die Kooperation darauf abziele, eine leistungsfähige, nachhaltige und kosteneffiziente AEW&C-Lösung für die kanadischen Streitkräfte zu schaffen. Gleichzeitig bekräftigten beide Unternehmen ihr Bekenntnis, die kanadische Luft- und Raumfahrtindustrie aktiv einzubinden und lokale Fähigkeiten auszubauen.

Dies umfasst die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Transfer von Technologie sowie die Zusammenarbeit mit kanadischen Zulieferern und Forschungseinrichtungen. Die Bedeutung des anstehenden kanadischen AEW&C-Programms ist enorm, da es die Ablösung der veralteten E-3A-Flugzeuge vorsieht und die Luftraumüberwachung des zweitgrößten Landes der Welt langfristig sicherstellen soll. Mit der GlobalEye bringt Saab eine Plattform ein, die sich bereits in Diensten der Luftwaffen von Schweden, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Nationen bewährt hat.

Die Kombination aus Saabs bewährter Sensorik und CAEs führender Simulationskompetenz könnte der kanadischen Regierung und dem Verteidigungsministerium eine überzeugende und ganzheitliche Lösung bieten. Die endgültige Entscheidung wird nach einem wettbewerblichen Prozess erwartet, bei dem auch andere internationale Anbieter wie Boeing mit der E-7 Wedgetail oder Airbus mit derEurofighter-basierten Lösung antreten werden.

Der Abschluss der Partnerschaft zwischen Saab und CAE markiert einen wichtigen Meilenstein in der Vorbereitung auf dieses vielversprechende Programm und unterstreicht das beiderseitige Engagement für eine vertiefte industrielle Zusammenarbeit in Nordamerika





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