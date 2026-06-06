S7 Airlines bestätigt Absicht zur Beschaffung von bis zu 100 Tu-214

S7 Airlines plant den Kauf von bis zu 100 modernisierten Tupolev Tu-214 in Zusammenarbeit mit der staatlichen Leasinggesellschaft GTLK. Der Vertrag soll noch 2026 für die erste Tranche unterzeichnet werden, wobei die ersten zehn Flugzeuge eine spezielle Cockpitkonfiguration erhalten.

Die russische Fluggesellschaft S7 Airlines hat ihre Absicht bekräftigt, einen Vertrag über die Beschaffung von bis zu 100 modernisierten Tupolev Tu-214 abzuschließen. Als Vertragspartner ist die staatliche Leasinggesellschaft State Transport Leasing Company ( GTLK ) vorgesehen.

Nach Angaben des Unternehmens wird derzeit mit S7 Airlines das technische Pflichtenheft ausgearbeitet, ein Prozess, der in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll. Im Anschluss sollen die Details zur Finanzierung, zu den Liefermengen und zum Zeitplan finalisiert werden. Noch im Jahr 2026 ist die Unterzeichnung eines Festauftrags für die erste Tranche geplant. Zusätzlich ist eine Option für weitere Tu-214-Flugzeuge vorgesehen.

Die ersten zehn Exemplare sollen in einer besonderen Konfiguration mit einem zusätzlichen Arbeitsplatz für einen Bordingenieur ausgeliefert werden, während die nachfolgenden Flugzeuge in der üblichen Zweipersonen-Cockpitversion mit Kapitän und Copilot geliefert werden sollen. Dieser Schritt ist eingebettet in die umfassenderen Bemühungen der russischen Luftfahrtindustrie, die Flottenmodernisierung trotz internationaler Sanktionen und Lieferengpässe voranzutreiben.

S7 Airlines, eine der größten russischen Fluggesellschaften, steht alongside Aeroflot und anderen heimischen Airlines vor der Herausforderung, die Wartung und den Betrieb ihrer bestehenden Flotten sicherzustellen, während gleichzeitig neue, modernisierte Flugzeuge in die Flotte integriert werden müssen. Die Ankündigung unterstreicht das Bestreben, die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern wie Airbus und Boeing zu verringern und auf in Russland modernisierte oder entwickelte Flugzeuge zu setzen.

Allerdings gestalten sich die Gespräche und Verhandlungen als schwierig. Berichten zufolge gibt es innerhalb der russischen Airlines, darunter S7 und Aeroflot, Warnungen vor möglichen Wartungsproblemen, die durch neue Kennzeichnungspflichten und regulatorische Anforderungen entstehen könnten. Diese zusätzlichen bürokratischen Hürden könnten die Einführung der Tu-214-Flotte verzögern und die operativen Kosten erhöhen. Trotz dieser Hürden bleibt S7 Airlines bei ihren Plänen, bis zu 100 Maschinen des Typs Tu-214 zu beschaffen, um die Flotte zu erneuern und langfristig die Betriebskontinuität zu gewährleisten.

Die Entwicklung zeigt, wie die russische Luftfahrtbranche versucht, sich an die veränderten geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen und gleichzeitig die Flugsicherheit und -effizienz aufrechtzuerhalten





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