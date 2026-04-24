Ryanair verlässt Berlin: Basis am BER wird geschlossen

Ryanair zieht seine Basis am Berliner Flughafen BER nach elf Jahren ab. Grund sind steigende Gebühren und die deutsche Luftverkehrsteuer. Das Flugangebot von und nach Berlin wird dadurch halbiert.

Ryanair zieht seine Basis vom Ber liner Flughafen BER ab, nachdem die Airline elf Jahre lang dort präsent war. Dieser Schritt bedeutet eine deutliche Reduzierung des Flugangebot s und wirft Fragen nach der Attraktivität Ber lins als Flugdrehkreuz auf.

Sieben Flugzeuge des Typs Boeing 737 werden bis zum 24. Oktober abgezogen und an anderen Standorten in der Europäischen Union neu stationiert. Die Konsequenz ist eine Halbierung der Flugfrequenzen von und nach Berlin im Winterflugplan 2026/27. Ryanair begründet diese Entscheidung mit einer erheblichen Belastung durch steigende Gebühren und der deutschen Luftverkehrsteuer, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Berlin untergraben.

Die Fluggesellschaft kritisiert insbesondere die angekündigte Erhöhung der Flughafenentgelte durch den Flughafen BER um weitere 10 Prozent zwischen 2027 und 2029. Ryanair betont, dass die Flughafenentgelte seit Beginn der Corona-Pandemie bereits um 50 Prozent gestiegen sind, was eine unzumutbare Belastung darstellt. Diese Entwicklung, kombiniert mit der deutschen Luftverkehrsteuer, mache den Betrieb einer Basis in Berlin wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.

Stattdessen plant Ryanair, die Flugzeuge in Länder zu verlagern, die auf eine Luftverkehrsteuer verzichten, um so Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Genannt werden hier Schweden, die Slowakei, Albanien und Italien, die als attraktive Alternativen für die Stationierung der Flugzeuge in Betracht gezogen werden. Die Entscheidung von Ryanair ist ein deutliches Signal an die deutsche Politik und die Flughafenbetreiber, die Notwendigkeit einer wettbewerbsfähigen Infrastruktur und einer attraktiven Steuerpolitik für die Luftfahrtindustrie zu erkennen.

Die Abwanderung von Ryanair könnte weitere Fluggesellschaften dazu bewegen, ihre Präsenz in Berlin zu reduzieren oder ganz aufzugeben, was negative Auswirkungen auf den Tourismus und die Wirtschaft der Hauptstadt hätte. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Verantwortlichen schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen, um die Attraktivität Berlins als Flugdrehkreuz wiederherzustellen und den langfristigen Erfolg der Luftfahrtindustrie in Deutschland zu sichern. Die Entscheidung von Ryanair steht im Kontext einer breiteren Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftverkehrsstandorts.

Hohe Gebühren, strenge Auflagen und eine ungünstige Steuerpolitik erschweren es Fluggesellschaften, in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dies führt zu einer Verlagerung von Flugverbindungen und Arbeitsplätzen ins Ausland und gefährdet die Rolle Deutschlands als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Europa. Neben den wirtschaftlichen Aspekten sind auch die Auswirkungen auf die Reisenden zu berücksichtigen. Weniger Flugverbindungen bedeuten höhere Preise und weniger Auswahlmöglichkeiten für die Passagiere.

Die Entscheidung von Ryanair ist somit nicht nur ein Problem für die Fluggesellschaft selbst, sondern für alle, die auf Flugreisen angewiesen sind. Die Situation wird zusätzlich durch die zunehmende Bedeutung des Umweltschutzes und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Luftfahrtindustrie verschärft. Fluggesellschaften stehen unter dem Druck, ihre Emissionen zu reduzieren und umweltfreundlichere Technologien einzusetzen. Dies erfordert hohe Investitionen und innovative Lösungen, die durch eine attraktive Rahmenbedingungen gefördert werden müssen.

Die Politik ist gefordert, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der sowohl die wirtschaftlichen Interessen der Luftfahrtindustrie als auch die ökologischen Belange berücksichtigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass Deutschland auch in Zukunft ein wettbewerbsfähiger und nachhaltiger Luftverkehrsstandort bleibt. Der Vorfall mit dem Icelandair-Kapitän, der auf seinem letzten Flug eine ungewöhnliche Flugroute wählte, und die Vorstellung der neuen Lufthansa-Uniform zeigen zudem die vielfältigen Aspekte der Luftfahrtindustrie, die von technologischen Innovationen bis hin zu persönlichen Geschichten reichen





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