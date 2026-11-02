Ryanair: Treibstoffkosten steigen um rund 1,8 Milliarden Euro

Ryanair erwartet für das kommende Geschäftsjahr höhere Treibstoffkosten von rund 1,8 Milliarden Euro. Der Billigflieger will seine Kosten senken und nennt dafür mehrere Schwerpunkte.

Der irische Billigflieger Ryanair hat am Montagmorgen, dem 2. November, Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der Gewinn nach Steuern lag bei 2,15 Milliarden Euro und damit 15 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Zugleich kündigte das Unternehmen an, für das kommende Geschäftsjahr die Kosten zu senken.

Ryanair führt den Gewinnrückgang vor allem auf die Verdopplung des Preises für nicht abgesichertes Kerosin zurück. Zusätzlich sanken die Ticketpreise um 4 Prozent, obwohl die Zahl der Passagiere um 4 Prozent auf 125,8 Millionen Reisende stieg.

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Absicherung des Kerosinbedarfs bis 2027

Nach Angaben des Unternehmens sind 80 Prozent des Kerosinbedarfs bis März 2027 zu rund 67 US-Dollar je Barrel abgesichert. Daher seien die Gewinne des laufenden Jahres gut gegen die derzeitige Volatilität der Ölpreise geschützt.

Die Absicherung reicht jedoch nicht über das gesamte kommende Geschäftsjahr. Dieses dauert vom 1. April 2027 bis zum 31. März 2028 und fällt damit in einen Zeitraum, in dem die Preise nach Einschätzung des Unternehmens deutlich höher liegen könnten.

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Erwartete Mehrkosten bei Treibstoff

Ryanair erwartet, dass die Kerosinpreise bis weit in das Jahr 2027 hinein erhöht bleiben, sollte es nicht zu einer raschen Lösung des Konflikts im Nahen Osten kommen. Als Grund nennt das Unternehmen auslaufende günstige Treibstoffabsicherungen vor dem Sommerflugplan 2027.

Deshalb müssten alle europäischen Fluggesellschaften im kommenden Jahr mit deutlich höheren Treibstoffkosten rechnen. Ryanair geht davon aus, dass die Preise im europäischen Kurzstreckenverkehr erheblich steigen werden.

Auch Kapazitätsreduzierungen bei Wettbewerbern dürften die Preise erhöhen. Dennoch reiche dies voraussichtlich nicht aus, um den geschätzten Anstieg der Treibstoffkosten um rund 2 Milliarden US-Dollar vollständig auszugleichen. Umgerechnet entspricht dies derzeit knapp 1,8 Milliarden Euro.

Die Schätzung basiert laut Ryanair auf den aktuellen Terminmarktpreisen. Damit bleibt die Prognose abhängig von der weiteren Entwicklung an den Ölmärkten.

Maßnahmen zur Kostensenkung bei Ryanair

Um gegenzusteuern, überprüft Ryanair nach eigenen Angaben sämtliche Kosten. Das Unternehmen nennt dabei mehrere Schwerpunkte, von denen drei konkret benannt werden.

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Erstens will die Fluggesellschaft auslaufende Tarifvereinbarungen prüfen. Dabei könnte es nach Angaben der Airline erforderlich sein, Löhne vorübergehend einzufrieren.

Zweitens geht es um niedrigere Besatzungsquoten, im Englischen Crew Ratio genannt. Gemeint ist das Verhältnis zwischen Sitzen im Flugzeug und Crewmitgliedern in der Kabine, für das gesetzliche Mindestwerte gelten.

Drittens setzt Ryanair verstärkt auf künstliche Intelligenz. Ziel ist es, die Produktivität im operativen Betrieb sowie in Verwaltungs- und Unterstützungsfunktionen zu steigern.

Einordnung für Branche und Passagiere

Die Prognose betrifft nach Ryanairs Einschätzung nicht nur den Billigflieger, sondern alle europäischen Fluggesellschaften. Der Konflikt im Nahen Osten gilt dabei als zentraler Faktor für die weitere Preisentwicklung beim Kerosin.

Für Reisende bedeutet die Prognose, dass Flugpreise im Kurzstreckenverkehr voraussichtlich steigen. Ob und in welchem Umfang Ryanair die Mehrkosten an Kunden weitergibt, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.