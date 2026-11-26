Eine 23-jährige Passagierin berichtet von miserablem Zustand und sechs Stunden Wartezeit an Bord einer Ryanair-Maschine am Flughafen Wien, ausgelöst durch Winterwetter.

Eine 23-jährige Passagierin von Ryanair befand sich am Donnerstagmorgen an Bord eines Fluges von Wien nach London, der ursprünglich für 9.40 Uhr geplant war. Statt der erhofften Abreise blieb die junge Frau mit weiteren Reisenden mehr als sechs Stunden in der Maschine gefangen. Die geplante Verbindung wurde aufgrund technischer Probleme im Zusammenhang mit der Enteisung des Flugzeugs verhindert, was zu einer massiven Verspätung führte.

Ursachen des Verzögerungschaos

Ryanair nannte Schwierigkeiten bei der Enteisung als primäre Ursache für den Ausfall der Abflugpläne. Obwohl die Maschine theoretisch bereitstand, konnte der Start nicht erfolgen. Gerüchte kursierten unter den betroffenen Reisenden, wonach ein Enteisungsfahrzeug ohne Treibstoff gewesen sei. Diese spezifische Angabe wurde jedoch von der Fluggesellschaft nicht bestätigt. Klar war lediglich, dass jede Maschine vor dem Abflug zwingend behandelt werden musste, während der Winterdienst parallel versuchte, Pisten und Betriebsflächen vom Schnee zu befreien.

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Kritische Bedingungen an Bord

Die Stimmung an Bord des Flugzeugs verschlechterte sich mit jedem wartenden Moment zunehmend. Die Passagierin bezeichnete die Situation in einem Interview mit dem Sender Heute als absoluten Horror. Sie berichtete, dass weder Essen noch Wasser zur Verfügung stand. Selbst kostenlose Getränke wurden nicht an die Insassen verteilt, was die Frustration unter den Reisenden weiter anfachte.

Eine zusätzliche Belastung stellte die Überlastung der Toilettenanlagen im Flugzeug dar. Gutschriften oder vouchers sollten laut Aussage der Passagierin erst am Zielort in London ausgehändigt werden. Für die Menschen, die stundenlang still im Flugzeug saassen, erwies sich diese Zusage als kaum ein Trost. Der lange Aufenthalt in der engen Kabine ohne ausreichende Versorgung verschärfte die angespannte Atmosphäre erheblich.

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Endgültiger Abflug verzögert

Der Flugzeugverband hob schließlich um 15.35 Uhr Richtung London ab. Dies bedeutete eine Verspätung von mehr als sechs Stunden gegenüber dem ursprünglichen Plan von 9.40 Uhr. Für die 23-Jährige ging die Reise dadurch gründlich misslungen. Die Hoffnung auf ein rechtzeitiges Wiedersehen mit ihrem Freund in der britischen Hauptstadt zerschlug sich. Die Kopfhörer dienten am Ende als einzige Flucht vor der unangenehmen Situation im cabin.

Wintereinbruch betrifft ganz Österreich

Dieses spezifische Flugzeug-Chaos war Teil einer umfassenderen Wetterlage. Ein starker Wintereinbruch in Österreich sorgte für massive Probleme in mehreren Bundesländern. Autofahrer, Einsatzkräfte und Räumdienste kämpften mit Schnee und glatten Strassen. Die Infrastruktur wurde dabei stark belastet, was zu weiteren Engpässen im Verkehrsnetz führte.

Auf der Wiener Aussenringautobahn A21 kam es zeitweise zu kompletten Blockaden. Hängen gebliebene Fahrzeuge führten zu Staus, die sich auch auf wichtige Wiener Zufahrten ausbreiteten. In den Bundesländern Niederösterreich, Kärnten und Tirol rückten die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen aus, um die Lage zu entschärfen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Auf der Tauernautobahn entstand nach einem Lkw-Unfall eine Tunnelsperre. Auch auf der Fernpassstrasse in Tirol kam es zu Verkehrsblockaden. Diese landesweiten Probleme im Strassenverkehr stehen im direkten Zusammenhang mit den schwierigen Wetterbedingungen, die auch den Flugbetrieb am Flughafen Wien erheblich beeinträchtigten und die Warteschlangen an den Startbahnen verursachten.