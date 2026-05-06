Ryanair-Chef fordert strikte Einschränkungen beim Alkoholausschank an Flughäfen

Michael O’Leary möchte den Verkauf von Alkohol in den frühen Morgenstunden an Flughäfen verbieten, um aggressive Passagiere und kostspielige Flugumleitungen zu vermeiden.

Der Vorstandsvorsitzende der Billigfluggesellschaft Ryanair , Michael O’Leary, hat eine lautstarke Forderung an die Betreiber von internationalen Flughäfen gerichtet. Er plädiert dafür, den Ausschank von alkoholischen Getränken in den frühen Morgenstunden strikt zu begrenzen oder gänzlich zu verbieten.

Aus seiner Sicht ist dies die einzige effektive Methode, um die wachsende Zahl von Passagieren einzudämmen, die bereits vor dem Start betrunken sind und an Bord für erheblichen Aufruhr sorgen. Für Ryanair hat sich dieses Problem in den letzten zehn Jahren massiv verschärft. Während früher etwa einmal pro Woche ein Flugzeug aufgrund eines alkoholisierten und aggressiven Fluggastes umgeleitet werden musste, ist dies mittlerweile fast zu einem täglichen Ereignis geworden.

O’Leary zeigt sich fassungslos darüber, dass in vielen Flughafenbars bereits um fünf oder sechs Uhr morgens Bier und andere alkoholische Getränke serviert werden, was er als völlig unverständlich und unverantwortlich einstuft. Besonders kritisch sieht der Ryanair-Chef die Situation im Vereinigten Königreich, wo die Bars innerhalb der Flughafengelände oft nicht an die strengen Öffnungszeiten gebunden sind, die für reguläre Gastronomiebetriebe in den Städten gelten. O’Leary fordert hier eine strikte Anpassung an die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Er schlägt konkret eine sogenannte Zwei-Getränke-Regel vor, die sicherstellen soll, dass Passagiere nicht bereits vor dem Einsteigen einen Zustand erreichen, der die Sicherheit des Fluges gefährdet. Während Ryanair selbst an Bord nur sehr zurückhaltend Alkohol ausschenkt und selten mehr als zwei Getränke pro Person serviert, werfen O’Leary den Flughafenbetreibern vor, aus der Notlage der Reisenden Profit zu schlagen.

Insbesondere bei Flugverspätungen würden die Bars den Gästen bedenkenlos große Mengen Alkohol verkaufen, wohlwissend, dass die daraus resultierenden Probleme und die Verantwortung für die Sicherheit im Flugzeug vollständig auf die Fluggesellschaften abgewälzt werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat Ryanair bereits eine deutlich härtere Linie gegenüber fehlbaren Passagieren eingeschlagen. Seit Januar letzten Jahres geht das Unternehmen verstärkt juristische Schritte gegen Personen ein, die durch ihr Verhalten massive finanzielle Verluste verursachen.

Ein prominentes Beispiel ist eine Klage in Irland, bei der Ryanair Schadenersatz in Höhe von etwa 15.000 Euro von einem Passagier fordert, nachdem ein Flug von Dublin nach Lanzarote aufgrund seines Verhaltens umgeleitet werden musste. Solche Maßnahmen sollen eine abschreckende Wirkung haben und verdeutlichen, dass aggressives Verhalten an Bord nicht folgenlos bleibt. Die Kosten für eine Flugumleitung, die Treibstoffmehrausgaben sowie die Entschädigungen für andere Passagiere stellen für die Airline eine enorme finanzielle Belastung dar.

Im Gegensatz zu der alarmierenden Darstellung von O’Leary bewerten andere Akteure der Branche die Situation differenzierter. Meike Fuhlrott, die Mediensprecherin von Swiss, gab an, dass die beschriebenen Probleme in diesem Ausmaß auf ihr Unternehmen nicht zutreffen würden. Auch vom Flughafen Zürich kommt eine eher beruhigende Einschätzung. Zwar gebe es dort Bars, die bereits sehr früh am Morgen öffnen, doch alkoholisierte Passagiere würden derzeit kein systemisches Problem darstellen.

Vorfälle dieser Art kämen nur vereinzelt vor, ähnlich wie an anderen internationalen Drehkreuzen. Dennoch betont die Flughafenleitung, dass etwaige Einschränkungen des Alkoholausschanks in der Kompetenz der Gesetzgeber und zuständigen Behörden lägen und nicht allein durch den Flughafen entschieden werden könnten. Die Diskussion verdeutlicht den tiefen Konflikt zwischen den kommerziellen Interessen der Flughafengastronomie und den operativen Sicherheitsanforderungen der Fluggesellschaften





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