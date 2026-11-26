Ryanair verteilt kostenlose Sitzplätze erst bis zu 72 Stunden vor Abflug. Chef Michael O'Leary verteidigt die Regel als mehr Zeit für zahlende Kunden, Passagiere kritisieren die Kürzung.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat ihre Regeln für die kostenlose Sitzplatzvergabe deutlich verschärft. Passagiere, die keine zusätzliche Gebühr für eine bestimmte Platzwahl entrichten, erhalten ihre Sitznummer nicht mehr beim Online-Check-in, sondern erst wenige Stunden vor dem geplanten Abflug. Dieses neue Verfahren betrifft Millionen von Reisenden und ändert die bisherige Praxis der Billigairline signifikant, da es die Möglichkeit eliminiert, frühzeitig auf gut begehrte Plätze zu hoffen oder spontan gegen eine Gebühr umzusteigen.

Neue Regeln für die kostenlose Sitzplatzvergabe

Unter der neuen Richtlinie darf Ryanair freie, kostenlose Sitzplätze nun in einem Zeitfenster zwischen 72 Stunden und zwei Stunden vor dem vorgesehenen Abflugzeitpunkt zuweisen. In der täglichen Praxis gibt die Fluggesellschaft an, dass diese Zuweisung in der Regel rund drei Stunden vor Abflug erfolgt. Damit entfällt die Chance, beim klassischen Online-Check-in, der oft deutlich früher möglich ist, noch einen Fenster- oder Gangplatz zu ergattern oder unbeabsichtigt auf einen Mittelsitz gedrängt zu werden, ohne dass direkt eine Korrekturmöglichkeit besteht.

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Diese Verschiebung des Zeitfensters hat zur Folge, dass Reisende deutlich weniger Spielraum für spontane Anpassungen haben. War es bisher üblich, dass Passagiere beim Check-in noch Glück haben konnten und bei ungewollten Mittelsätzen sofort gegen eine kleine Zahlung einen anderen Platz wählten, ist diese Option nun stark eingeschränkt. Die Information über den genauen Sitzplatz steht den betroffenen Gästen erst kurz vor der Reise fest, was die Planungssicherheit für diese Kundengruppe reduziert.

Kritik der Reisenden und Position von Ryanair-Chef

Viele Fluggäste nutzen soziale Netzwerke, um ihre Unzufriedenheit mit der neuen Regelung auszudrücken. Dort wird Ryanair vorgeworfen, mit dieser Änderung primär die eigenen Einnahmen steigern zu wollen, indem Kunden gezwungen werden, früher für eine sichere Sitzplatzgarantie zu bezahlen. Diese Kritik wurde auch von der Zeitung Irish Times aufgegriffen, die über die Unmut der Kunden berichtete. Die Strategie der Airline wird von vielen Nutzern als aggressiv und gewinnorientiert interpretiert.

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Michael O'Leary, der Chief Executive Officer von Ryanair, zeigt sich von der Empörung der Öffentlichkeit überrascht und verständnislos. Er argumentiert, dass die Änderung vor allem denjenigen zugutekomme, die bereit sind, für ihre Wunschsitze zu bezahlen, da diese nun mehr Zeit für die Buchung hätten. O'Leary verweist darauf, dass es im vergangenen Sommer zahlreiche Beschwerden gegeben habe, weil Reisende ihren gewünschten Sitz am Abflugtag nicht mehr buchen konnten. Durch die neue Regelung soll dieses Problem für zahlende Kunden gelöst werden.

Wirtschaftliche Auswirkungen auf Kundenverhalten

Nach Ansicht von Michael O'Leary ändert sich für Passagiere, die keine Kosten für Sitzplätze aufwenden, wenig实质lich. Er betont, dass diese Kundengruppe offenbar egal sei, wo sie im Flugzeug sitzt. Daher sei es irrelevant, ob die Information über den Platz 24 oder nur drei Stunden vor dem Abflug vorliegt. Wichtig sei aus Sicht der Fluggesellschaft einzig, dass die Information vor Ankunft am Flughafen vorliegt, um den Check-in-Prozess am Terminal effizient zu gestalten.

Diese Sichtweise ignoriert jedoch die taktische Dimension des Fliegens, die für viele Reisende relevant ist. Die Möglichkeit, frühzeitig zu prüfen, ob ein gewünschter Platz frei ist, war eine Form des freien Spiels, die viele Kunden nutzten. Die Kürzung dieses Zeitfensters zwingt Kunden entweder, sich mit einem zufälligen Platz abzufinden oder die Zahlungsoption zu wählen. Dies verändert das Verhalten der Passagiere hin zu höheren Ausgaben für Komfort, was den Geschäftsmodelle von Billigfluggesellschaften langfristig stärken könnte.