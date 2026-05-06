Ryan Cohen plant massive Stellenkürzungen bei Ebay nach Übernahme durch Gamestop

Der CEO von Gamestop, Ryan Cohen, kündigt im Falle einer erfolgreichen Übernahme von Ebay drastische Stellenkürzungen an. Er will das Unternehmen effizienter gestalten und plant eine Kombination aus Gamestop und Ebay, um einen stärkeren Konkurrenten zu Amazon zu schaffen.

Der CEO des Videospielhändlers Gamestop , Ryan Cohen , hat im Falle eines erfolgreichen Übernahme angebots für Ebay massive Stellenkürzungen bei der Handelsplattform angekündigt. In einem Interview mit dem Podcast «TBPN» erklärte Cohen, dass das Unternehmen mit 11.500 Beschäftigten überbesetzt sei und dies die Effizienz beeinträchtige.

«Je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto langsamer wird es», so Cohen. Er betonte, dass Kostensenkungen der einzige Weg seien, um Ebay effizienter zu gestalten. Laut den neuesten Angaben verfügte Ebay Ende des vergangenen Jahres über 12.300 Mitarbeiter, davon 7.200 in den USA. Cohen hat ein schweres Übernahmeangebot für Ebay vorgelegt, das zur Hälfte in bar und zur Hälfte in Aktien beglichen werden soll.

Die genauen Details der Finanzierung sind jedoch noch unklar. Es wird vermutet, dass Gamestop viele neue Aktien ausgeben müsste, um zum aktuellen Kurs einen Wert von 28 Milliarden Dollar zu erreichen. Gleichzeitig bekräftigte Cohen seine Ambitionen: «Mein Ziel ist es, Ebay zu besitzen. Ich will Ebay führen.

Ich will, dass es mein Baby ist. » Am Wochenende erklärte er, dass er mit der Kombination aus Gamestop und Ebay einen stärkeren Konkurrenten zum weltgrößten Online-Händler schaffen wolle. Vor seiner Zeit bei Gamestop war Cohen Mitgründer des auf Haustierartikel spezialisierten Online-Händlers Chewy. Im Jahr 2020 baute er eine hohe Beteiligung an Gamestop auf und kritisierte das Management als zu langsam im Online-Geschäft. 2023 übernahm er den Chefposten und ließ viele Filialen schließen.

Stattdessen setzte er auf das Geschäft mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen, die Nostalgie bei Gamern wecken. Cohen ist bekannt für seine aggressive Strategie zur Umstrukturierung von Unternehmen und seine Fokussierung auf digitale Geschäftsmodelle. Sein Plan, Ebay zu übernehmen, könnte die Branche aufrütteln und zu einer Neuordnung des Online-Handels führen. Experten beobachten die Entwicklung mit Spannung, da eine erfolgreiche Übernahme von Ebay durch Gamestop die Wettbewerbslandschaft im E-Commerce erheblich verändern könnte.

Cohen hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er bereit ist, radikale Maßnahmen zu ergreifen, um Unternehmen effizienter zu gestalten. Sein Erfolg bei Chewy und Gamestop gibt ihm die Glaubwürdigkeit, um seine Pläne für Ebay durchzusetzen. Die Mitarbeiter von Ebay stehen jedoch vor einer unsicheren Zukunft, da die angekündigten Stellenkürzungen viele Arbeitsplätze gefährden könnten. Die Reaktionen auf Cohens Pläne sind gemischt.

Während einige Investoren seine Vision unterstützen, gibt es auch Kritik an seiner aggressiven Vorgehensweise. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Cohen seine Ziele erreichen kann und welche Auswirkungen seine Übernahme auf den Online-Handel haben wird





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