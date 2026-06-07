Ruth Moschner: Selbstoptimierung statt Selbstbestimmung - Die Moderatorin spricht über den gesellschaftlichen Schlankheitswahn und ihre eigene Erfahrung

Ruth Moschner, die deutsche Moderatorin, hat in ihrem neuen Buch den gesellschaftlichen Schlankheitswahn thematisiert und ihre eigene Erfahrung mit dem Thema geteilt. Sie hat festgestellt, dass sie in den Phasen, in denen sie dünn war und Grösse 34/36 hatte, die meisten Angebote bekommen und mehr Geld verdient habe. Moschner hat auch über einen misslungenen Schönheitseingriff an ihren Beinen und einen Rechtsstreit mit einer Beauty-Klinik berichtet.

Ruth Moschner thematisiert in ihrem Buch den gesellschaftlichen Schlankheitswahn . Nachdem sie einst abgenommen hatte, bekam sie mehr Jobangebote. Mit ihrer 'Fuck-It-List-Challenge' will Ruth Moschner endlich mit gesellschaftlichen Normvorstellungen aufräumen.

Die deutsche Moderatorin setzt sich in ihrem neuen Buch kritisch mit dem Schlankheitswahn auseinander und plädiert für mehr Selbstbestimmung. Diesem Druck war Moschner bereits in ihrer Kindheit ausgesetzt, als sie eine professionelle Ballettkarriere anstrebte. Durch den Leistungssport, den sie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, sei der Körper immer Thema gewesen. Erst recht in ihrer späteren Rolle als Moderatorin im deutschen Fernsehen.

Ruth Moschner ruft in ihrem neuen Buch zu mehr Selbstbestimmung statt Selbstoptimierung auf. - getty image





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