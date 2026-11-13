Laut Bericht der Zeitung Bild hat Russland einen umfassenden Sicherheitsplan für Osteuropa vorgelegt. Er verlangt den Nato-Austritt Finnlands, das Verschwinden alliierter Basen in den baltischen Staaten und massive Gebietsverluste für die Ukraine.

Die deutsche Tageszeitung "Bild" berichtet exklusiv über ein sensibles diplomatisches Treffen in Abu Dhabi, bei dem Russland ein weitreichendes Konzept zur Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur vorgestellt hat. Dieses Dokument zielt darauf ab, die politische und militärische Landkarte Osteuropas nachhaltig zu verändern und die Einflusszone Moskaus signifikant auszuweiten. Der Plan wurde neben russischen Verhandlungsführern auch europäischen Vertretern vorgelegt, was auf intensive direkte Kontakte hindeutet, weit entfernt von offenen öffentlichen Erklärungen.

Kernforderungen an Nato-Mitglieder und Nachbarn

Die zentralen Bedingungen des russischen Vorschlags sind radikal und würden die aktuelle sicherheitspolitische Ordnung fundamental aushebeln. So soll Finnland, das als Reaktion auf den Angriffskrieg im Februar 2022 der Nato beigetreten ist und seit April 2023 volles Mitglied des Bündnisses ist, den Verteidigungspakt wieder verlassen. Für die Ukraine bedeutet der Entwurf, dass der Beitritt zum Atlantic Alliance untersagt wird und das Land Gebiete abtreten muss, die derzeit noch unter seiner effektiven Kontrolle stehen. Zusätzlich sind die Häfen an der Schwarzmeerküste zu entmilitarisieren, was die strategische Position Kiews massiv schwächen würde.

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Eine weitere entscheidende Komponente betrifft die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Alle drei Länder sind seit dem Jahr 2004 feste Mitglieder der Nato, doch der russische Plan fordert, dass in diesen Ländern künftig keine Stationierungen von Nato-Truppen oder -Basen geduldet werden. Derzeit sind in allen drei Republiken aktive Gefechtsverbände des Bündnisses stationiert, wobei der Flugplatz Šiauliai in Litauen eine zentrale Rolle für die Luftraumüberwachung der Nato im Baltikum einnimmt. Die Forderung nach einem kompletten Abzug dieser Truppenkörper stellt einen direkten Angriff auf das Territorium der Mitgliedstaaten dar.

Umbau Moldaus als strategische Hebelwirkung

Parallel zu den Forderungen an die Nato-Mitglieder sieht der Plan eine Umstrukturierung der Republik Moldau vor, um die westliche Orientierung dieses Landes dauerhaft zu blockieren. Russland will die Aufteilung oder den Umbau des Staates durchsetzen, bei dem die prorussischen Regionen Transnistrien und Gagausien als gleichwertige Gliedstaaten neben dem moldauischen Kerngebiet gelten sollen. Diese Konstellation würde Russland im moldauischen Staat eine enorme Machtposition einräumen, um jegliche Annäherung Chisinaus an den Westen oder an internationale westliche Institutionen zu verhindern.

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Als Teil dieser Regelung für Moldau wird mit dem Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien geworben, was als scheinbarer Vertrauensbeweis gegenüber der internationalen Gemeinschaft dient. Allerdings lässt der Plan unberücksichtigt, dass eine solche politische Neuordnung die Souveränität der Republik Moldau aushöhlen und langfristige Konflikte im Lande zementieren könnte, anstatt sie zu lösen. Die Gleichstellung der Abspaltungen mit dem Staat selbst widerspricht grundlegenden völkerrechtlichen Prinzipien zur territorialen Integrität.

Historischer Kontext und Gegenvorschläge Moskaus

Hinter diesen Forderungen steht eine anhaltende Debatte über die Versprechen, die dem damaligen sowjetischen Bündnis nach dem Ende des Kalten Krieges gemacht wurden. Russland und prorussische Beobachter verweisen darauf, der Nato sei im Februar 1990 mündlich zugesichert worden, sich nicht nach Osten auszudehnen. Historische Analysen und die Aussagen der damaligen westlichen Politiker sowie des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow aus dem Jahr 2014 belegen jedoch, dass sich diese Zusicherungen explizit nur auf die deutsche Wiedervereinigung und den Osten der DDR bezogen. Die spätere Vergrößerung des Bündnisses durch den Beitritt der baltischen Staaten betrachtet Gorbatschow zwar als Verstoß gegen den Geist der 1990 getroffenen Abmachungen, räumt aber ein, dass die Ostverlagerung selbst nie verhandelt wurde.

Im Gegenzug für diese massiven Zugeständnisse bietet Russland laut dem Bericht der "Bild" an, seine Atomwaffen aus Belarus abzuziehen und sich zu verpflichten, im sogenannten Marionettenstaat keine Mittelstreckenraketen zu stationieren. Diese Koncession wird jedoch relativiert, da der Plan jeglichen Bezug auf möglicherweise in der Exklave Kaliningrad stationierte Atomwaffen oder Mittelstreckenraketen ausklammert. Damit bleibt eine direkte nukleare Bedrohung für die osteuropäischen Nachbarn und die Nordflanke der Nato in dieser Region bestehen, während Moskau seine strategische Position an anderen Fronten nicht nennenswert reduziert.