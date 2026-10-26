Russlands hybride Bedrohung gegen Europa

Die europäischen Länder setzen ihre Unterstützung für die Ukraine fort, obwohl der Krieg in einem hybriden Schattenkrieg gipfelt. Die russische Regierung hat den Vorwurf, mit den Angreifern in Verbindung zu stehen, stets kategorisch zurückgewiesen.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Debatten über Russland s hybride Bedrohung gegen Europa an Intensität zugenommen. Die Nachrichten werden von Berichten von Sicherheit s- und Militärvertretern über Vorfälle geprägt - von denen viele noch nicht vollständig geklärt sind.

Definition hybrider Bedrohungen

Hybrider Krieg oder hybride Bedrohung Box aufklappen Box zuklappen Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs "hybride Bedrohungen" oder "hybrider Krieg". Das Europäische Kompetenzzentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen (Hybrid CoE) bezeichnet diese aber als "Aktionen, die von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren durchgeführt werden, deren Ziel es ist, ein Ziel durch die Kombination offener und verdeckter militärischer und nichtmilitärischer Mittel zu untergraben oder zu schädigen".

Also read Die Ukraine hat die womöglich schnellste Post der Welt

Der Thinktank teilt Bedrohungsoperationen in drei Kategorien ein: Vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen und teils unter ausdrücklichem Verweis auf hybride Bedrohungen haben mehrere europäische Regierungen Informationsbroschüren zur Krisenvorsorge verschickt. Auch wurden Kampagnen und Hinweise zur Vorbereitung der Bevölkerung auf Notlagen angepasst. Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Autor: Mikael Frisell Generaldirektor der schwedischen Behörde für Zivilschutz "Es ist eine sehr ernste Situation", sagt Mikael Frisell, Generaldirektor der schwedischen Behörde für Zivilschutz und Resilienz, gegenüber Reportern von SVT.

"Russland verfolgt eine Strategie zur Destabilisierung unserer Gesellschaften und konzentriert sich auf die westliche Unterstützung für die Ukraine. " Frisell betont: "Wir müssen uns dieser Situation mit proaktiven Massnahmen stellen und auf das Schlimmste vorbereitet sein. " Übersicht zu den registrierten Vorfälle in Europa Angewandte Methodik Box aufklappen Box zuklappen Journalistinnen und Journalisten des Netzwerks der öffentlichen Medien Eurovision News Spotlight nutzten neben klassischen journalistischen Methoden auch Open-Source-Recherchen, um Vorfälle in europäischen Ländern zwischen dem 1. April und dem 15.

Advertisement

Oktober 2026 zu erfassen und zu verifizieren. Berücksichtigt wurden Ereignisse, die öffentlich als "hybride Angriffe" bezeichnet und von Sicherheits- oder Regierungsvertretern beziehungsweise in Medienberichten mit Russland in Verbindung gebracht wurden. Die Untersuchung konzentrierte sich auf physische Vorfälle sowie auf "einmalig einsetzbare Agenten", denen die Planung solcher Angriffe vorgeworfen wurde. Nicht berücksichtigt wurden Cyberangriffe, Einflussoperationen sowie Spionageaktivitäten, die ausgebildeten Geheimdienstmitarbeitern zugeschrieben werden.

Drohnenangriffe im Schwarzen Meer

In jüngster Zeit häufen sich mutmassliche Vorfälle im Schwarzen Meer. Dort wurden Handelsschiffe vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens wiederholt Ziel von Drohnenangriffen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte dazu, dass das Schwarze Meer zu "einer weiteren Eskalationslinie im russischen Krieg in der Ukraine" geworden sei.

In ihrer jüngsten Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament betonte sie: "Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen: Die hybriden Bedrohungen, mit denen Europa konfrontiert ist, sind immer weniger hybrid und immer weniger Bedrohungen.

" Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas fasste es am Rande der UNO-Generalversammlung folgendermassen zusammen: "Moskau versucht, Europa einzuschüchtern, damit es seine Unterstützung für die Ukraine reduziert. " Es werden neue Staaten ins Visier genommen.

Advertisement

Autor: Teija Tiilikainen Direktorin des Europäischen Zentrums gegen hybride Bedrohungen Teija Tiilikainen, Direktorin des Europäischen Kompetenzzentrums zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen, sagt gegenüber Eurovision News Spotlight, dass sowohl das Ausmass dieser Operationen als auch die eingesetzten Mittel zunehmen: "Es werden neue Staaten ins Visier genommen, und bei den Operationen kommen zunehmend neue Technologien zum Einsatz.

Zunehmende militärische Formen der Operationen

" Zusammenarbeit mit dem SRF-Netzwerk Faktencheck Box aufklappen Box zuklappen Die SRG ist Mitglied des Netzwerks Spotlight. An der Recherche zur hybriden Bedrohung (siehe Karte) beteiligte sich auch das SRF-Netzwerk Faktencheck. Im Untersuchungszeitraum der letzten sechs Monate wurden allerdings keine entsprechenden Vorfälle mit Bezug zur Schweiz gefunden, die sich eindeutig zuordnen lassen.

Allerdings sei es schwierig, eine klare Schwelle zu definieren, da dies von der allgemeinen Sicherheitslage abhängen würde, so Tiilikainen.

"Die Operationen werden zunehmend direkter und nehmen sogar militärische Formen an. Man kann sagen, dass die Grauzone zwischen Frieden und Krieg sowie der Raum für feindliche Aktivitäten unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs grösser werden. Gleichzeitig werden neue Instrumente erprobt, ebenso wie die Belastbarkeit der euro-atlantischen Staaten sowie deren Reaktionen und Gegenmassnahmen getestet werden. " Russland hat wiederholt jegliche Beteiligung an den Vorfällen bestritten.