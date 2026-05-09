Russland und die USA vereinbaren Waffenruhe

Russland und die USA haben eine dreitägige Waffenruhe bis zum 11. Mai vereinbart.

Im Schutz einer von den USA vermittelten Waffenruhe kann Russlands Präsident Wladimir Putin heute die traditionelle Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau abnehmen. US-Präsident Donald Trump teilte am Freitag in Washington überraschend mit, Putin und der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski hätten seiner Bitte um eine dreitägige Waffenruhe bis zum 11.

Mai zugestimmt. Beide Seiten wollten auch jeweils 1000 Kriegsgefangene austauschen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Moscaus eigener Vorstoss griff nicht Für die Feier in Russland, die an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert, galt bereits seit Freitag eine von Moskau einseitig ausgerufene Waffenruhe. Trotzdem griff die russische Armee nach ukrainischer Darstellung weiter so oft an, dass Selenski laut eigenen Worten zunächst keinen Anlass sah, die Waffen schweigen zu lassen.

Beide Seiten überzogen einander mit Drohnenangriffen. Trumps Waffenruhe begann dann mit Tagesanbruch des Samstags um 0.00 Uhr Ortszeit in Moskau und Kiew (Freitag 23.00 Uhr MESZ). Bis zum Morgen berichtete zunächst keine der beiden Seiten über Verstösse gegen die Feuerpause. Gefangenenaustausch zentraler Faktor Selenski ging nach eigenen Angaben vor allem wegen des Gefangenenaustauschs auf Trumps Bitte ein.

Der Rote Platz ist für uns weniger wichtig als das Leben der ukrainischen Gefangenen, die nach Hause zurückkehren können, betonte er. Zuvor ging in Russland die Angst um, die Ukraine könne die Militärparade mit Drohnenangriffen stören. Selenski ordnete nun aber per Dekret an, dass sein Land die für Samstag geplante russische Parade nicht unter Beschuss nimmt.

Für die Dauer der Parade am Samstag werde der Rote Platz in Moskau vom Plan für den Einsatz ukrainischer Waffen ausgenommen, hiess es in der Anordnung, die auf der Website des Präsidialamts veröffentlicht wurde





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