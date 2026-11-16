Russland-Ukraine-Krieg: Tote bei Angriffen auf Dnipro und russische Grenzgebiete

Russische Truppen töteten in Dnipro und Saporischschja Zivilisten, während ukrainische Drohnen in der Region Rostow Brände auslösten. Zehntausende Drohnen wurden abgewehrt.

Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro in der frühen Morgenstunde kam nach offiziellen Angaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, wobei zwei von ihnen schwere Verletzungen erlitten haben, wie der Gouverneur der Region, Olexander Hanscha, in einem Beitrag auf der Plattform Telegram meldete.

Details zum Angriff auf Dnipro

Olexander Hanscha veröffentlichte neben der Zahl der Verletzten auch Bilder, die ausgebrannte Fahrzeuge und eine beschädigte Straße in der betroffenen Stadt zeigen. Diese visuellen Beweise untermauern die Berichte über die Zerstörungskraft des Angriffs, der die städtische Infrastruktur schwer traf. Die genauen Umstände des Einschlags wurden von lokalen Behörden nicht detailliert spezifiziert, doch die Schäden sind evident.

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Opferzahlen in Saporischschja

Zwei weitere Todesfälle sind durch separate russische Angriffe im südostukrainischen Gebiet Saporischschja zu verzeichnen. Der Militärverwalter Mychajlo Semikin bestätigte, dass ein 59-jähriger Mann bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet wurde. Zudem kam eine Frau bei einem weiteren Angriff auf die Stadt Saporischschja selbst ums Leben.

Mychajlo Semikin fügte hinzu, dass Moskau dabei ein Infrastrukturobjekt attackiert hat. Zwei weitere Personen wurden bei diesen Vorfällen in der Region Saporischschja verletzt. Die Angriffe zielen somit sowohl auf zivilistische Opfer als auch auf die lokale Infrastruktur ab, was die Eskalation der Kämpfe in dieser Frontregion verdeutlicht.

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Gegenangriffe in der Region Rostow

Im Gegenzug meldete der Gouverneur der russischen Region Rostow, Juri Sljussar, dass infolge ukrainischer Drohnenangriffe Brände in vier nicht näher bezeichneten Produktionsobjekten in der Stadt Asow im Süden Russlands ausgebrochen sind. Drei Männer mussten infolge des Vorfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie medizinisch versorgt wurden.

Im Umfeld von Asow, speziell im Kreis Millerowo, wurden zudem drei Privathäuser durch herabstürzende Trümmer von Drohnen beschädigt. In sozialen Medien kursierten daraufhin zahlreiche, jedoch nicht überprüfbare Fotos und Videos, die ein großes Feuer in Asow zeigen sollen. Die Stadt ist bereits bekannt für ihre strategische Bedeutung im Krieg.

Weitere Ziele und Ölraffinerien

Neben Asow waren auch Öllager in der Stadt wiederholt Ziel ukrainischer Gegenangriffe, was die historische Targeting-Priorität verdeutlicht. Auf dem Gelände eines nicht näher benannten Unternehmens in Ilski brachen ebenfalls Brände aus, wie der operative Stab der Region bestätigte. In Ilski befindet sich eine Ölraffinerie, die schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe war und somit ein wiederkehrendes Ziel im Konflikt darstellt.

In der benachbarten Siedlung Sewerskaja wurden sechs Menschen bei weiteren Drohnenangriffen verletzt, nachdem Drohnentrümmer auf ein Wohnhaus gestürzt waren. Diese Vorfälle zeigen die Reichweite und die Diversifizierung der ukrainischen Angriffe auf die russische Energie- und Produktionsinfrastruktur.

Lage an der Grenze zu Belgorod und Brjansk

Auch in der russischen Grenzregion Belgorod kostete ein ukrainischer Drohnenangriff einem Menschen das Leben, wie regionale Behörden angaben. Ein weiterer Mensch wurde bei der Attacke im unmittelbar an die Ukraine grenzenden Kreis Schebekino verletzt. Die Spannungen entlang der Grenze bleiben somit hoch.

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In der benachbarten Grenzregion Brjansk kam nach Angaben der Behörden ebenfalls ein Mann ums Leben. Die Angriffe in diesen nordwestlich gelegenen Regionen erweitern das Kriegsgebiet physisch über die traditionelle Ostfront hinaus und treffen direkt auf russisches Staatsgebiet.

Ukrainische Strategie gegen russische Einnahmen

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau gab am Morgen an, 1.336 ukrainische Drohnen über russischem Hoheitsgebiet und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. Diese Zahlen sind unabhängig von keiner Stelle überprüfbar, lassen jedoch Rückschlüsse auf die hohe Intensität der ukrainischen Luftangriffe zu.

Als Teil ihres Abwehrkampfes setzt die Ukraine gezielt auf Angriffe gegen die russische Öl- und Gasindustrie. Ziel ist es einerseits, Nachschubwege für die russische Armee zu stören. Andererseits sollen die für Moskaus Kriegskasse so wichtigen Einnahmen aus dem Energiegeschäft geschwächt werden.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Die aktuellen Entwicklungen in Dnipro, Saporischschja und den russischen Grenzregionen unterstreichen die andauernde Härte und die globale Ausweitung der militärischen Konfrontation zwischen beiden Nationen.