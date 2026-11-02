Russland tritt aus Europarats-Antifolterkonvention aus

Russland hat sich offiziell vom Europäischen Übereinkommen zur Verhütung von Folter abgewendet. Die unabhängige Überwachung russischer Haftanstalten durch den Europarat endet damit umgehend.

Russland hat sich offiziell aus der Europäischen Konvention zur Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zurückgezogen. Dieser Schritt beendet laut Angaben des Europarat s jede Form der unabhängigen internationalen Aufsicht über Haftbedingungen in den Gefängnissen des Landes. Das Anti-Folter-Komitee der Organisation mit Sitz in Strassburg verliert damit das Mandat, zukünftig den Umgang mit Inhaftierten in Russland zu überprüfen.

Offizieller Austritt beendet Aufsicht

Der formale Austritt der Russischen Föderation aus dem Vertragswerk ist nun wirksam geworden. Damit entfällt die rechtliche Grundlage für Besuche durch das Überwachungsgremium der Menschenrechtsorganisation. Der Europarat, die grösste zwischenstaatliche Organisation der Region, bestätigte die Beendigung der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Kontrollmechanismen. Eine unabhängige Bewertung der Haftbedingungen durch externe Experten ist für die betroffenen Anstalten seither nicht mehr möglich.

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Vorgeschichte und lange Ankündigung

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung in Moskau öffentlich angekündigt, den Schritt des Austritts zu vollziehen. Die Umsetzung verzögerte sich bis zur heutigen Wirksamkeit, jedoch war die Absicht der Führung in der Hauptstadt lange Zeit deutlich. Russland war der Konvention seit Ende der 1990er Jahre beigetreten. Kritiker und Bürgerrechtsorganisationen monierten über viele Jahre hinweg, dass Folter und erniedrigende Behandlungen in russischen Polizeiwachen und Haftanstalten weit verbreitet seien. Diese Beschwerden blieben bei den behördlichen Stellen in den vorangegangenen Jahrzehnten weitgehend ungehört.

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Kritik an Berichten und Besuchen

Zwischen 1998 und 2021 unternahm das Anti-Folter-Komitee insgesamt 30 Reisen und besichtigte 450 verschiedene Internierungsorte im Land. Allerdings erlaubte Russland als einziges Land nahezu nie die Veröffentlichung der Berichte über diese Kontrollbesuche. Lediglich von vier einzelnen Aufenthalten präsentierte das Gremium offizielle Berichte der Öffentlichkeit. Die Transparenz war über die Jahre hinweg massiv eingeschränkt, was die Glaubwürdigkeit und Wirkung der Kontrollen untergrub. Selbst nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhielt das Komitee wiederholt Meldungen über Folter und Misshandlungen in russischen Territorien und den besetzten Gebieten der Ukraine.

Wirkung auf Kriegsgefangene und Zukunft

Auch fast alle ukrainischen Kriegsgefangenen, die im Rahmen von Gefangenenaustauschen frei kamen, berichteten von Misshandlungen während ihrer Gefangenschaft in Russland. Mit dem Ende der Besuche hat Moskau dem Gremium jeglichen weiteren Zugang verweigert. Die Konsequenzen dieser Entwicklung betreffen vor allem die Lage von Gefangenen in Konfliktgebieten und die allgemeine Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards. Der Weg für weitere ohne Aufsicht stattfindende Haftbedingungen ist nun frei.