Russland nutzt die schnellt Geran-5-K5-K mit thermobarischem Sprengkopf und westlicher Elektronik zur Umgehung der ukrainischen Luftabwehr.

Die russische Armee hat den operativen Einsatz der neuen Angriffsdrohne Geran-5 K5-K gegen ukrainische Ziele bekannt gegeben. Dieser neuartige Flugkörper stellt eine erhebliche Verschärfung der Luftlage dar, da er durch hohe Geschwindigkeiten und fortschrittliche Navigationsverfahren schwerer abzufangen ist als seine Vorgängermodelle. Experten des ukrainischen Geheimdienstes stufen die Entwicklung als signifikante neue Bedrohung für die defensive Abwehrkapazität der Ukraine ein.

Technische Spezifikationen und Geschwindigkeit

Die Geran-5 K5-K ist ein düsengetriebener Flugkörper, der laut Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR im Horizontalflug eine Geschwindigkeit von mehr als 450 Kilometern pro Stunde erreicht. Bei bestimmten Flugmanövern, die vermutlich als Sturzflüge ausgeführt werden, können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Kilometern pro Stunde erzielt werden. Diese dynamischen Leistungswerte überschreiten die Reichweite und Geschwindigkeitsprofile herkömmlicher Propeller-Drohnen erheblich.

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Die maximale Flughöhe des Systems beträgt nun sechs Kilometer, was einen Anstieg gegenüber den fünf Kilometern der Vorgängermodelle darstellt. Die Reichweite liegt bei rund 1000 Kilometern, was der Spezifikation des früheren Geran-5-Modells entspricht. Mit einer Länge von vier Metern und einer Spannweite von drei Metern ist die K5-K deutlich kompakter konstruiert und wird von Fachleuten als Quasi-Marschflugkörper bezeichnet.

Thermobarische Waffe und Navigationsresilienz

Ein zentrales Merkmal der neuen Drohne ist ihr Sprengkopf, der ein Gewicht von rund 90 Kilogramm aufweist. Das untersuchte Exemplar war mit einem thermobarischen Sprengkopf ausgestattet, der auf der Verbrennung eines energiereichen Stoffes basiert. Diese Art von Waffe erzeugt im Einsatz große Hitze und eine intensive, länger anhaltende Druckwelle, die insbesondere in geschlossenen Räumen verheerende Folgen haben kann.

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Die K5-K verfügt über die Fähigkeit, ihren Kurs auch ohne Satellitennavigation präzise einzuhalten. Das System nutzt dazu eine Bordkamera, die während des Fluges Aufnahmen mit gespeicherten Geländemustern abgleicht. Diese technologische Anpassung macht den Flugkörper unempfindlich gegen elektronische Störsender, mit denen die ukrainische Seite üblicherweise russische Angriffsdrohnen von ihrem Zielkurs abbringen möchte.

Herkunft der Elektronik und westliche Komponente

Eine detaillierte Untersuchung eines erbeuteten, weitgehend intakten Exemplars durch das HUR ergab, dass insgesamt 93 elektronische Bauteile ausländischer Hersteller in der Waffe verbaut waren. Die Analyse der Lieferketten zeigt, dass 52 Komponenten von US-Herstellern stammen. Zusätzlich identifizierten die ukrainischen Spezialisten jeweils zehn Bauteile von Unternehmen aus der Schweiz und China.

Zu den schweizerischen Komponenten gehören acht Elemente eines Halbleiterunternehmens mit Sitz in Genf sowie zwei Navigationsmodule eines Unternehmens aus Thalwil im Kanton Zürich. Bei einigen der verbauten Bauteile wurden die Herstellerkennzeichnungen entfernt. Es bleibt unklar, wie genau diese Elektronik nach Russland gelangte, wobei direkte Lieferungen ebenso wenig bewiesen sind wie der Umweg über Zwischenhändler und Drittstaaten.

Auswirkungen auf die ukrainische Abwehrstrategie

Die Kombination aus hoher Geschwindigkeit, thermobarischer Sprengkraft und gestörter Navigation erhöht die Effektivität russischer Luftangriffe massiv. Für die Ukraine bedeutet dies, dass die Abwehr dieser Drohnen sowohl militärisch schwieriger als auch logistisch teurer wird. Die westlichen Militärexperten und ukrainischen Geheimdienste warnen, dass Russland günstige Flugkörper entwickelt, die die Eigenschaften von Drohnen und Marschflugkörpern effektiv vereint.

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Die Geran-Drohnen basieren ursprünglich auf den iranischen Shahed-136-Modellen, die Russland zunächst importierte und später in eigener Produktion weiterentwickelte. Während ältere Modelle noch mit Propellern angetrieben wurden, nutzt die K5-K ein kleines Strahltriebwerk. Diese Evolution zwingt die ukrainische Luftabwehr dazu, ihre Taktiken und Abwehrmittel kontinuierlich an die sich wandelnde technologische Bedrohungslage anzupassen.