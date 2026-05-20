Russland leitet ukrainische Drohnen gezielt in baltische Staaten um, um EU-Ukraine-Bündnis zu destabilisieren

Russland hat ukrainische Drohnen gezielt in baltische Staaten geschickt, um das EU-Ukraine-Bündnis zu destabilisieren. Es gab mehrere Vorfälle in Estland, Lettland und Litauen, bei denen ukrainische Drohnen gelandet, explodiert oder abgeschossen wurden. Russland leitete die Drohnen mit Absicht in die baltischen Staaten um, um Misstrauen zwischen den Verbündeten zu schüren und die Moral der ukrainischen Truppen zu schwächen.

Russland leitet ukrainische Drohnen gezielt in baltische Staaten um, um das EU- Ukraine -Bündnis zu destabilisieren. Seit Ende März sind in Estland, Lettland und Litauen mehrere ukrainische Drohnen gelandet, explodiert oder abgeschossen worden.

Parallel dazu verbreiten Kreml-Medien Berichte über angebliche finnische Kriegsvorbereitungen gegen Russland, die meist den örtlichen Flugverkehr für Stunden lahmlegten. Gesteuert wurden die hauptsächlich kleineren handelsüblichen Drohnen mutmasslich von Personen vor Ort. Dabei ist auffällig, dass es sich bei den Vorfällen in Estland, Lettland und Litauen nach aktuellen Erkenntnissen meist um ukrainische Drohnen handelt. Der Sachschaden ist überschaubar, auch Verletzte gab es im Baltikum bislang durch die Drohnen nicht.

Doch wieso verirren sich im fünften Jahr des ukrainischen Verteidigungskrieges, der seit Beginn mit tausenden der unbemannten Fluggeräte geführt wird, Kiews Drohnen plötzlich reihenweise in Richtung Westen statt Nordosten? Laut Andrii Sybiha findet sich die Lösung in Russland. Gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister leitet der Kreml diese Drohnen mit Absicht in die mit Kiew verbündeten Länder um. Die technischen Möglichkeiten dafür sind im Gegensatz zum Beginn der russischen Invasion nämlich deutlich ausgereifter (siehe Box).

Laut Sybiha arbeitet die Ukraine intensiv mit den europäischen Ländern zusammen, um solche Sabotageaktionen künftig verhindern zu können. Denn mit der Umleitung dürfte der Kreml vor allem darauf abzielen, Misstrauen zwischen den Verbündeten zu schüren und damit den Nachschub und die Moral der ukrainischen Truppen zu schwächen. Nach über vier Jahren Krieg und laut aktuellsten Schätzungen über 1,2 Millionen Verlusten auf russischer Seite sind Putins Truppen dem Sieg noch immer nicht merkbar nahe.

Auch an politischen Fronten zeigen die russisch-europäischen Beziehungen keine Anzeichen auf Entspannung, etwa in Finnland. Zuletzt berichtete die zentrale Kreml-Nachrichtenagentur Tass von Anzeichen, wonach sich Finnland auf einen Krieg mit Russland vorbereite – mit Berufung auf eine nach Russland ausgewanderte Aktivistin mit Verbindungen zur Schweiz. Diese Häufung von Trainings und Übungen scheint mir ein direkter Hinweis darauf zu sein, worauf sich Finnland vorbereitet", schreibt die junge Finnin Salli Raiski im Artikel mit Verweisung auf diverse vom nordischen Land angekündigte Militärmanöver.

Zudem warnt sie, dass in Finnland "stark nationalistischer bzw. nazistischer Patriotismus" gefördert werde. Die Software-Managerin hat laut ihrem Linkedin-Profil an der Uni Zürich Rechtswissenschaften studiert und ist seit 2017 Sekretärin der russischen Kulturgesellschaft in der Schweiz. Nach mehreren Jobs in der Schweiz arbeitete sie bis Mitte 2025 in Finnland – heute zeigt sie sich regelmässig in Livestreams in einer russischen Militärjacke gekleidet vor einem Tarnnetz, an dem auch ein Bild von Wladimir Putin hängt.

Dass in der russischen Berichterstattung die finnischen Militärübungen mit einer verdeckten Kriegsvorbereitung in Verbindung gebracht werden, erstaunt nicht: Schliesslich setzte auch der russische Präsident auf diese Strategie und sammelte im späten 2021 und anfangs 2022 Truppen an der Grenze zur Ukraine, auf der Krim und auf belarussischem Territorium. Dabei beteuerte er stets, keine Invasionspläne zu haben. Am 24. Februar 2022 fielen die Kreml-Truppen dann in der Ukraine ein.

Während Russland zuletzt also wieder vermehrt nahe seines Territoriums auf Destabilisierung setzt, bleiben auch die Fronten mit den weiter entfernten europäischen Ländern verhärtet. Putin schlug zuletzt den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder als europäischen Vermittler mit Russland vor, während die EU selbst nach aktuellsten Berichten eher Altkanzlerin Merkel oder den Ex-Zentralbankchef Mario Draghi erwägt. Die deutsche Bundesregierung machte aber auch klar, dass man erst zu Gesprächen bereit sei, wenn Russland tatsächliche Verhandlungsbereitschaft zeige. Anzeichen, von seine





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