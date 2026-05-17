Die ungarische Feier des 'Siegs' gegen den autoritären Populismus und die 250-Jahr-Feiertage der USA könnten Russen ermutigen, sich an ihre eigene Geschichte zu erinnern und zu hoffen auf ein Ende der autoritären Diktatur durch Präsident Wladimir Putin. Der Autor betont die Bedeutung lokaler, vom Volk gewählten Räte in der Kommunalpolitik und verweist auf die Erfahrungen von amerikanischen und französischen Revolutionen bezüglich Demokratie und der Lokalpolitik.

Die ungarischen Feiern des 'Siegs' über den autoritären Populismus, ebenso wie die amerikanische Gründung ihrer Nation vor 250 Jahren, könnten die Russen ermutigen, hoffen zu können, dass Präsident Wladimir Putin endlich zu einem Ende seiner korrupten Diktatur führen wird.

Sie sollten jedoch daran erinnert werden, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung nicht nur eine ideale Proklamation der Rechten war, sondern auch eine praktische Festlegung der Wichtigkeit der Stärkung lokaler, vom Volk gewählten Räte in der Kommunalpolitik. Traditionelle und regionale Unterschiede haben sich in den letzten Jahrhunderten in den USA und Frankreich aber dennoch gezeigt, dass Demokratie am ehesten überlebt und gedeiht, wenn sie in der Lokalpolitik fest verwurzelt ist.

Diese Botschaft schlägt sicherlich auch bei Russen zu, die sich ihrer eigenen Geschichte erinnern





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