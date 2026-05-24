Russland hat Kiew mit Raketenangriffen überzogen, 69 Verletzte und 2 Tote

Russland hat Kiew in der Nacht mit Raketenangriffen überzogen, wobei 69 Menschen in der Hauptstadt verletzt und 2 weitere getötet wurden. Russland hat die Ukraine in der Nacht mit insgesamt 600 Drohnen und 90 Raketen angegriffen. Es handelt sich um eine Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland.

Russland hat Kiew in der Nacht mit umfassenden Raketen- und Drohnenangriffe n überzogen, wobei 69 Menschen in der Hauptstadt verletzt und 2 weitere getötet wurden. Russland hat die Ukraine in der Nacht mit insgesamt 600 Drohnen und 90 Raketen angegriffen.

Es handelt sich um eine Antwort auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland. Russland hat erneut die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt, erstmals nahe der Hauptstadt Kiew. Es wurden Ziele der ukrainischen Rüstungsindustrie, militärische Infrastruktur und Kommandostellen getroffen. Die ukrainische Militärführung behauptet, dass die Rakete in der Grossstadt Bila Zerkwa im Kiewer Gebiet einschlag.

Russland hat die Oreschnik-Rakete, Iskander, Kinschal und Zirkon zum Einsatz gekommen. Russland hat die Mittelstreckenrakete als politische Einschüchterungstaktik eingesetzt. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas verurteilte den Angriff Russlands. Russland terrorisiert die Ukraine mit gezielten Angriffen auf Stadtzentren. Russland missachtet Menschenleben und Friedensverhandlungen





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