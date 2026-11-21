Russland greift ein Schiff im Finnischen Meerbusen an und verletzt den polnischen Luftraum. Macron verurteilt aggressive Schritte. Trump fordert Friedensplan bis Januar für die Ukraine.

Russland hat in den letzten Tagen mehrere gewaltsame Zwischenfälle auf europäischem Boden verursacht, die die Sicherheit der Region massiv bedrohen. Am 17. November zeigten ukrainische Quellen Videos, die Schäden an der Krim-Brücke nach einem Angriff mit einer FP-5-Flamingo-Rakete dokumentieren sollten, doch diese Bilder konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Kurz darauf geriet ein Frachter im Finnischen Meerbusen ins Visier russischer Drohnen, was zu Evakuierungen und Luftraumsperrungen führte. Gleichzeitig drangen russische Flugkörper in den polnischen Luftraum ein, was zu diplomatischen Spannungen führte.

Drohnenangriff auf Schiff im Finnischen Meerbusen

Also read Russland greift Kiew an: Drei Tote und beschädigte Brücken

Ein russisches Frachtschiff mit dem Namen "Sparta II" wurde im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen, wie der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, am Freitag mitteilte. Das Schiff befand sich auf dem Weg zur russischen Exklave Kaliningrad, als es getroffen wurde. Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen ordnete daraufhin vorsorglich Einschränkungen für den Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Meerbusens an.

Die finnische Grenzschutzbehörde bestätigte später, dass das brennende Schiff ursprünglich aus internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben wurde. Trotz der Brandgefahr und der Notwendigkeit von Reparaturarbeiten lehnte die Besatzung anfangs eine Evakuierung ab, um die Fahrt fortzusetzen. Die finnischen Behörden zwangen schließlich zur Evakuierung, nachdem sie Rettungsmaßnahmen einleiteten und Umweltschäden eingrenzen mussten.

Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz berichtete, dass während russischer Luftangriffe auf die Ukraine mehrere Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. An drei verschiedenen Orten wurden Trümmer sichergestellt, darunter zwei Marschflugkörper des Typs CH-101 in Nowy Lipowiec, rund 60 Kilometer von der Grenze entfernt. In der Nähe von Rudnik nad Sanem schlug ein weiteres Flugobjekt ein. Eine Drohne stürzte ebenfalls ab.

Pols Ministerpräsident Donald Tusk charakterisierte die Vorfälle als klare russische Provokation. Zum Glück gab es nach offiziellen Angaben keine Verletzten unter der polnischen Bevölkerung. Diese Ereignisse verschärfen die Diskussion über die direkte Ausweitung der Kriegshandlungen auf NATO-Länder und unterstreichen die Instabilität in Osteuropa.

Macron verurteilt russische Aggressivität

Advertisement

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sah in den jüngsten Vorfällen einen Beweis für ein "aggressives Vorgehen" Russlands auf europäischem Boden. Am Freitagabend erklärte er in einer Nachricht auf der Plattform X, dass Moskau mit der Verschärfung des Krieges gegen die Ukraine und dem Eingreifen in anderen europäischen Ländern ein "verantwortungsloses Wagnis" eingehe. Dieses Verhalten werde Russland weiter isolieren und den europäischen Zusammenhalt stärken.

Macron bekundete seine Solidarität mit Polen, wo Flugkörper einschlugen, und verwies auf Estland, das einen vom GRU geplanten Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik vereitelt hatte. Auch die Berichte von Moldaus Präsidentin Maia Sandu über wiederholte Verletzungen des Luftraums durch russische Drohnen zitierte er. Die 24 Stunden der Unruhen zeugten seiner Meinung nach von einer "neuen Aggressivität" der russischen Streitkräfte.

Trump fordert Friedensabkommen bis Januar

In der diplomatischen Arena fordert US-Präsident Donald Trump, dass die Ukraine bis Anfang Januar ein Friedensabkommen schließt. Laut einem Bericht der "Financial Times" besteht die Sorge, dass Präsident Selenski unter Druck gesetzt werden könnte, Bedingungen Moskaus zu akzeptieren. Diese Forderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten im Januar die Mehrheit im Kongress übernehmen werden, was erwartet wird, dass Kiew stärker unterstützt wird.

Die ukrainische Regierung und die westlichen Verbunden stehen nun vor der Herausforderung, den militärischen Druck aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig diplomatische Lösungen erzwungen werden. Das Weiße Haus hat sich zu den Berichten über Trumps Forderung noch nicht offiziell geäußert. Die Lage bleibt angespannt, da Russland seine Angriffe auf Infrastruktur und Schifffahrt fortsetzt und die geopolitischen Spannungen in Europa weiter zunehmen.