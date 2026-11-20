Russland hat Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gab es drei Tote und 15 Verletzte. Drei Brücken wurden beschädigt, die Verkehrssituation ist kritisch.

Bei einer neuen russischen Offensive mit ballistischen Raketen hat die ukrainische Hauptstadt Kiew schwere Schäden davongetragen. Nach bestätigten Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko forderten die Angriffe das Leben von drei Menschen. Zusätzlich wurden fünfzehn Personen verletzt, als die russischen Streitkräfte gezielt Infrastrukturzielen in der Stadt den Kampf ansagten. Die Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen die entstandenen Brände und die Trümmersicherung.

Schwere Schäden an der Südbrücke und anderen Brücken

Unter den getroffenen Zielen befand sich die bereits zuvor beschädigte Südbrücke, die als wichtiges Verbindungsglied über den Dnipro gilt. Insgesamt wurden laut Bürgermeister Klitschko drei Brücken durch die feindlichen Attacken beeinträchtigt. Die genauen Ausmaße der strukturellen Schäden können die Experten erst nach Ablauf des aktuellen Luftalarms sicher untersuchen. Feuerwehrleute löschen aktuell Brände in betroffenen Gebäuden, die durch den Beschuss ausgelöst wurden.

Also read USZ zahlte im Fall Maisano Entschädigungen in sechsstelliger Höhe

Verkehrseinschränkungen und Appell an die Bevölkerung

Der Bürgermeister hat die Bewohner der Hauptstadt zu erhöhter Vorsicht und Arbeitsweise von zu Hause aus aufgerufen. Da die Brücken über den Dnipro von strategischer Bedeutung für den Stadtverkehr sind, wurden die Verkehrsbedingungen zwischen dem linken und rechten Ufer erheblich erschwert. Klitschko bat die Einwohner ausdrücklich darum, die Hauptstadt nicht mit dem Privatfahrzeug zu verlassen, außer es ist absolut notwendig. Die Einsatzkräfte versuchen, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.

Advertisement

Ukrainische Gegenangriffe auf die Krim-Brücke

In Reaktion auf die Angriffe auf Kiew hat die Ukraine wiederholt die umstrittene Landbrücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ins Visier genommen. In dieser Woche wurde diese für die Versorgung der Menschen auf der Krim essentielle Brücke dreimal getroffen. Dabei wurde auch ein Teil der Autotrasse gesprengt, sodass sie derzeit nur noch für den Zugverkehr genutzt werden kann.

Drohungen und diplomatische Situation

Die russische Seite hat angesichts der schweren Schäden an der Krim-Brücke eine harte Reaktion angedroht. Auf einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit dem US-Präsidenten wurde klargestellt, dass die erwarteten russischen Gegenmaßnahmen weitaus schmerzhafter ausfallen werden als die Zerstörungen an der Brücke, die Kiew verursacht hat. Die Spannungen zwischen den Konfliktparteien bleiben bestehen und die Lage ist weiterhin hochdynamisch.